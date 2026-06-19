महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल ने MHT CET PCB 2026 के सेकंड अटेम्प्ट का परिणाम जारी कर दिया है। सीईटी सेल द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में कुल चार छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल प्राप्त किया है, जिनमें दो छात्राएं भी शामिल हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

MHT CET PCB Result 2026 ऐसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. CET सेल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. MHT CET PCB Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

10 और 11 मई को हुई थी परीक्षा

MHT CET PCB सेकेंड अटेम्प्ट परीक्षा 10 और 11 मई 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में दो शिफ्टों में संपन्न हुई।

पहली शिफ्ट: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक

यह परीक्षा महाराष्ट्र के 36 जिलों में स्थित 189 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

2026 में पंजीकरण में 28% से अधिक की बढ़ोतरी

इस वर्ष CET परीक्षाओं के लिए छात्रों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। CET सेल के अनुसार 2025 की तुलना में पंजीकरण संख्या में 28 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

वर्ष 2026 में लगभग 18.12 लाख छात्रों ने विभिन्न CET प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण कराया। इससे पहले 2024 में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और कृषि पाठ्यक्रमों के लिए कुल 13.02 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे।

अधिकारियों का मानना है कि तकनीक आधारित और छात्र-केंद्रित परीक्षा प्रणाली ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की पहुंच को आसान बनाया है। महाराष्ट्र की लगभग 54.8 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

पिछले वर्ष PCM में 22 छात्रों ने हासिल किया था 100 पर्सेंटाइल

पिछले वर्ष PCM समूह में कुल 4,64,263 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 4,22,663 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। उपस्थिति दर 91.04 प्रतिशत रही थी।

PCM परिणाम 16 जून 2025 को घोषित किए गए थे, जिसमें 22 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किया था। वहीं PCB समूह में 3,01,072 छात्रों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2,82,737 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे।

अब आगे क्या?

MHT CET PCB परिणाम जारी होने के बाद योग्य उम्मीदवारों को जल्द ही काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि काउंसलिंग, सीट आवंटन और दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर प्राप्त हो सके।

MHT CET PCB Result 2026 Direct Link