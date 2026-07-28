महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (MHT CET) सेल ने MHT CET 2026 इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) के लिए पंजीकरण कराया था, वे अब आधिकारिक पोर्टल fe2026.mahacet.org पर जाकर अपना फाइनल मेरिट स्टेटस देख सकते हैं। यह मेरिट लिस्ट राज्यभर के बीई और बीटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तैयार की गई है। इसी मेरिट रैंक के आधार पर आगे होने वाली CAP काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

MHT CET Final Merit List 2026 में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

फाइनल मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण उपलब्ध होंगे।

उम्मीदवार का नाम

आवेदन संबंधी जानकारी

MHT CET पर्सेंटाइल स्कोर

स्टेट मेरिट रैंक

कैटेगरी मेरिट रैंक

पात्रता (Eligibility) की स्थिति

एडमिशन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

MHT CET Final Merit Status 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना फाइनल मेरिट स्टेटस देख सकते हैं।

स्टेप 1. MHT CET 2026 के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल fe2026.mahacet.org पर जाएं।

स्टेप 2. Final Merit List या Merit Status लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. मांगी गई लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका फाइनल मेरिट स्टेटस दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद क्या होगा?

फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के साथ ही महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एडमिशन प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर गई है। अब उम्मीदवारों को CAP Counselling के तहत अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स भरने होंगे।

इसके बाद सीट आवंटन निम्न आधारों पर किया जाएगा।

फाइनल मेरिट रैंक

उम्मीदवार द्वारा भरे गए कॉलेज और ब्रांच विकल्प

आरक्षण श्रेणी

उपलब्ध सीटें

CAP Round 1 Seat Allotment कब होगा?

फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद CAP Round 1 की सीट आवंटन प्रक्रिया निर्धारित शेड्यूल के अनुसार आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल पर जाकर च्वाइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और एडमिशन से जुड़े अन्य अपडेट देखते रहें।

MHT CET 2026 Admission Process

महाराष्ट्र CET सेल राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) आयोजित करता है। मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को उनकी रैंक, श्रेणी और भरे गए विकल्पों के आधार पर भाग लेने वाले संस्थानों में सीटें आवंटित की जाएंगी।

MHT CET Final Merit List 2026 Direct Link