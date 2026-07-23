महाराष्ट्र सीईटी सेल ने एमएचटी सीईटी 2026 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। यह मेरिट लिस्ट बीई, बीटेक और इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) के तहत जारी की गई है। जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली है, वे अब आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना प्रोविजनल रैंक और विवरण देख सकते हैं।

सीईटी सेल ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे मेरिट लिस्ट में दर्ज नाम, श्रेणी, मेरिट रैंक, आवेदन विवरण और दस्तावेज संबंधी जानकारी को ध्यान से जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

25 जुलाई तक खुली रहेगी आपत्ति दर्ज कराने की विंडो

MHT CET 2026 provisional merit list में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर उम्मीदवार 23 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवार नाम में त्रुटि, कैटेगरी / आरक्षण विवरण, मेरिट रैंक, दस्तावेज सत्यापन से संबंधित जानकारी और अन्य प्रवेश संबंधी विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीईटी सेल सभी वैध आपत्तियों की जांच करेगा और उसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

कब आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट

MHT CET Final Merit List 2026 27 जुलाई 2026 को जारी की जाएगी। यही अंतिम मेरिट लिस्ट महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट आवंटन के लिए आधार बनेगी। इसके बाद CAP काउंसलिंग प्रक्रिया के अगले चरण शुरू होंगे।

महत्वपूर्ण तारीखें

कार्यक्रम तारीख प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी 23 जुलाई 2026 आपत्ति / Grievance दर्ज करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2026 फाइनल मेरिट लिस्ट जारी 27 जुलाई 2026 CAP काउंसलिंग के अगले चरण फाइनल लिस्ट के बाद

MHT CET 2026 Provisional Merit List कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक MHT CET CAP एडमिशन पोर्टल cetcell.mahacet.org पर जाएं।

स्टेप 2. Provisional Merit List 2026-27 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपनी कैटेगरी या एडमिशन स्ट्रीम के अनुसार संबंधित मेरिट लिस्ट चुनें।

स्टेप 4. लिस्ट में अपना नाम, आवेदन संख्या या अन्य विवरण खोजें।

स्टेप 5. मेरिट लिस्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट / PDF सुरक्षित रख लें।

फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद शुरू होगी CAP काउंसलिंग

फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद MHT CET CAP Counselling 2026 के अगले चरण शुरू किए जाएंगे। इसमें उम्मीदवारों को विकल्प भरना, कॉलेज का विकल्प चुनना, सीट अलॉटमेंट, सीट स्वीकार करना, संस्थान में रिपोर्टिंग और एडमिशन कन्फर्मेशन जैसी प्रक्रियाओं में भाग लेना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे CAP शेड्यूल और आगे की घोषणाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

यदि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कोई गलती दिखाई देती है, तो 25 जुलाई 2026 से पहले ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना जरूरी है। अंतिम तिथि के बाद सुधार का मौका नहीं मिल सकता। फाइनल मेरिट लिस्ट 27 जुलाई को जारी होने के बाद ही सीट आवंटन और CAP काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।