महाराष्ट्र सीईटी 2026 (MHT CET) के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो चुकी है। इस एग्जाम के लिए जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था वह 5 मार्च 2026 यानी आज से एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ सीमित बदलाव कर सकते हैं। स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने MHT CET करेक्शन विंडो 2026 ओपन कर दी है जो कि 7 मार्च तक खुली रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर MHT CET 2026 करेक्शन लिंक एक्सेस कर सकते हैं और फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं।

फॉर्म में करेक्शन का पहला और आखिरी मौका

एमएचटी सीईटी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने वाले कैंडिडेट्स को फॉर्म में बदलाव करने के लिए CET पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करें और डेडलाइन से पहले बदलाव पूरे कर लें। स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि वह फॉर्म में कुछ चुने हुए फ़ील्ड्स को ही एडिट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की डिटेल्स और एप्लीकेशन फ़ॉर्म में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसे एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को इस मौके को गंभीरता से लेना चाहिए।