महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने 8 अप्रैल 2026 को एमएचटी सीईटी 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। 11 अप्रैल से शुरू हो रही इस परीक्षा में जो कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं वह आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को उनके एग्जाम सेंटर की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और कृषि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एमएचटी सीईटी परीक्षा 26 अप्रैल तक आयोजित होगी।