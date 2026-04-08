महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने 8 अप्रैल 2026 को एमएचटी सीईटी 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। 11 अप्रैल से शुरू हो रही इस परीक्षा में जो कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं वह आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को उनके एग्जाम सेंटर की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और कृषि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एमएचटी सीईटी परीक्षा 26 अप्रैल तक आयोजित होगी।
MHT CET 2026 Admit Card (OUT): महाराष्ट्र सीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, cetcell.mahacet.org पर डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
एमएचटी सीईटी परीक्षा का पहला ग्रुप PCB और PCM सब्जेक्ट के लिए परीक्षा देगा। 11 से 19 अप्रैल, 2026 तक PCM (इंजीनियरिंग) लेवल के लिए परीक्षा आयोजित होगी जबकि दूसरे ग्रुप में PCB (फार्मेसी/कृषि) लेवल के लिए 21 से 26 अप्रैल, 2026 तक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
Written by Kapil Tiwariजनसत्ता एजुकेशन डेस्क
नई दिल्ली
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