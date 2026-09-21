Delhi School Students News: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब सामाजिक मुद्दों पर अपनी रचनात्मक सोच दिखाने का मौका मिलेगा। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत ‘मेरी सेवा, मेरा संकल्प’ स्टूडेंट रील मेकिंग प्रतियोगिता शुरू की है। इसके तहत छात्र सार्वजनिक सेवा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति अपने योगदान जैसे विषयों पर शॉर्ट वीडियो तैयार कर सकेंगे। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।

इस अभियान के साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) में ‘Seva-First Innovation Challenge 2026’ भी लॉन्च किया है। यह 100 दिनों की पहल है, जिसमें युवा इनोवेटर्स को वास्तविक समस्याओं के तकनीकी समाधान तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस चैलेंज में 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार पूल, मेंटरशिप और सरकारी स्तर पर सहयोग का प्रावधान बताया गया है।

‘मेरी सेवा, मेरा संकल्प’ में छात्र क्या बनाएंगे?

दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी शॉर्ट रील के जरिए यह बता सकेंगे कि समाज और देश के विकास में वे किस तरह योगदान दे सकते हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी शिक्षा तक सीमित रखने के बजाय सामाजिक जिम्मेदारियों और जनभागीदारी जैसे विषयों पर सोचने के लिए प्रेरित करना है।

रील प्रतियोगिता के लिए प्रमुख विषयों में ये शामिल हैं:

समाज के प्रति व्यक्तिगत योगदान

दया, करुणा और जरूरतमंदों की मदद

जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण

स्वच्छता

पर्यावरण संरक्षण

नागरिक जिम्मेदारी

बुजुर्गों और कमजोर वर्गों की सहायता

सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान

सामाजिक हित के लिए नए और उपयोगी विचार

कब होगी प्रतियोगिता?

सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रतियोगिताओं का आयोजन अलग-अलग स्तरों पर किया जाएगा। स्कूल स्तर की गतिविधियां 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेंगी। इसके बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं और प्रदर्शनियां 8 से 10 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएंगी। राज्य स्तर की प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और सम्मान समारोह 12 और 13 अक्टूबर को होगा।

गतिविधि तारीख
सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर–17 अक्टूबर 2026
स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएं 17 सितंबर–17 अक्टूबर
जिला स्तर की प्रतियोगिता/प्रदर्शनी 8–10 अक्टूबर
राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, प्रतियोगिता व सम्मान 12–13 अक्टूबर

ड्राइंग और स्पीच प्रतियोगिता भी होगी

सेवा संकल्प अभियान को केवल रील बनाने तक सीमित नहीं रखा गया है बल्कि इसके तहत ड्राइंग और स्पीच प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। ड्राइंग प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को दो आयु वर्गों में रखा गया है, 5 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। वहीं स्पीच प्रतियोगिता कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए होगी। छात्र इसमें हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात रख सकेंगे।

रील प्रतियोगिता का चयन कैसे होगा?

रील मेकिंग प्रतियोगिता में जिला स्तर पर चुनी गई बेहतर प्रविष्टियों को राज्य स्तर पर मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। यानी छात्रों द्वारा तैयार की गई शॉर्ट वीडियो सिर्फ स्कूल स्तर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि चयनित प्रविष्टियों को आगे राज्य स्तरीय मंच पर भी मौका मिलेगा।

शिक्षा विभाग ने प्रतियोगिता में छात्रों की भागीदारी के साथ सहमति, मौलिकता, निजता और बाल सुरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं। चयनित रील या प्रतियोगिता से जुड़ी गतिविधियों को आधिकारिक स्कूल या जिला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जा सकता है।

छात्रों को मिलेंगे प्रमाणपत्र और पुरस्कार

प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कार और प्रमाणपत्र दिए जाने का प्रावधान है। राज्य स्तर पर चयनित विजेताओं को विशेष रूप से सम्मानित किया जा सकता है। इस पहल के जरिए विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखाने के साथ-साथ समाज से जुड़े मुद्दों को समझने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलेगा।

युवाओं के लिए 100-दिन का ‘सेवा-पहले’ इनोवेशन चैलेंज

स्कूली प्रतियोगिता के अलावा दिल्ली सरकार ने युवाओं के लिए सेवा-प्रथम इनोवेशन चैलेंज 2026 शुरू किया है। इसे 100 दिनों की पहल के तौर पर लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे युवा इनोवेटर्स को मंच देना है जो वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित करना चाहते हैं।

इस चैलेंज में प्रतिभागियों को किसी समस्या की पहचान करने से लेकर उसका आइडिया तैयार करने, प्रोटोटाइप बनाने, समाधान को परखने और उसे वास्तविक स्तर पर लागू करने की दिशा में काम करना होगा।

किन क्षेत्रों में काम कर सकेंगे युवा?

100-दिन इनोवेशन चैलेंज में युवाओं को समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याओं पर समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें कृषि, वेस्ट मैनेजमेंट, शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य वास्तविक सामाजिक समस्याएं प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रतिभागियों को सफल उद्यमियों, स्टार्टअप संस्थापकों और इंडस्ट्री विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलने का भी प्रावधान है।

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2 करोड़ रुपये का पुरस्कार पूल

इस इनोवेशन चैलेंज की एक खास बात इसका 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार पूल है। इसके अलावा चयनित और प्रोमिसिंग आईडियाज को मेंटरशिप तथा सरकारी स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए सहयोग और फंडिंग सपोर्ट मिलने की बात कही गई है।

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इस पहल के लिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) को केंद्रीय/एंकर विश्वविद्यालय की भूमिका दी गई है। कार्यक्रम में दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और लद्दाख के विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप, उद्योगों, स्कूलों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों से जुड़े प्रतिभागियों की भागीदारी का प्रावधान है।