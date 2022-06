MBOSE SSLC, HSSLC Result 2022: मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBOSE) द्वारा 10वीं और 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट आज यानी 10 जून को घोषित कर दिया गया है। सभी छात्र मेघालय बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mbose.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए छात्रों को रोल नंबर की आवश्यकता होगी।

Meghalaya Board 10th, 12th Result 2022: एसएमएस पर मिलेगा रिजल्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेघालय बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 23064 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। जिसमें से 12936 लड़कियां और 10128 लड़के शामिल हैं। बता दें कि 12वी आर्ट्स का रिजल्ट एसएमएस पर चेक करने के लिए छात्रों को MBOSE12A<स्पेस>रोल नंबर लिखकर 56263 पर भेज सकते हैं।

How to check MBOSE SSLC and HSSLC Arts Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले छात्र मेघालय बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mbose.in या megresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे MBOSE SSLC Result 2022 या MBOSE HSSLC Arts Result 2022 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 4: अब आप मेघालय बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2022 चेक कर सकते हैं।

MBOSE 10th, 12th Result 2022: इस तारीख को हुई थी परीक्षा

बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षा 24 मार्च से 6 अप्रैल 2022 तक आयोजित की गई थी। जबकि, 12वीं की परीक्षा 25 मार्च से शुरू हुई थी और यह 21 अप्रैल 2022 तक चली थी। इन परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया गया था। इससे पहले मेघालय बोर्ड ने 12वीं साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल का रिजल्ट 26 मई 2022 को घोषित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेघालय बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 58 हजार छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था।