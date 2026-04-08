मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBOSE) ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम 7 अप्रैल 2026 को घोषित किया था। 10वीं की परीक्षा में जो स्टूडेंट पास नहीं हो पाए हैं और 1-2 सब्जेक्ट में फेल हैं उनके पास अब सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठने का मौका होगा। बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही इन परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू होगी। स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट mbose.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

21 अप्रैल तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

मेघालय बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम के बाद जो स्टूडेंट 1-2 सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हैं उन्हें सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इसके लिए एप्लीकेशन विंडो 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक खुली रहेगी। रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स को अपनी एप्लीकेशन के साथ-साथ सप्लीमेंट्री एग्जाम सेंटर से संपर्क करना होगा, जिन्हें बोर्ड प्रोसेस के बारे में बताएगा।

1 मई से शुरू होंगी सप्लीमेंट्री परीक्षा

MBOSE सप्लीमेंट्री एग्जाम 1 मई से शुरू होंगे जो कि 8 मई, 2026 तक चलेंगे। बोर्ड ने शेड्यूल के साथ-साथ एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट भी जारी की है। एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट देखने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और डायरेक्ट लिंक- mbose.in/notification?type=notice पर विजिट करें।

यहां देखें सप्लीमेंट्री एग्जाम का पूरा शेड्यूल

तारीख दिन विषय (सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक) 01-05-2026 शुक्रवार गणित / विशेष गणित 04-05-2026 सोमवार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 05-05-2026 मंगलवार स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा / कंप्यूटर विज्ञान / व्यावसायिक विषय 06-05-2026 बुधवार अंग्रेजी 07-05-2026 गुरुवार सामाजिक विज्ञान 08-05-2026 शुक्रवार भारतीय भाषाएँ / अतिरिक्त अंग्रेज़ी

कैसा रहा इस साल रिजल्ट

मेघालय बोर्ड 10वीं में इस बार कुल 86.84 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। परीक्षा में कुल 48,623 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। वांगाल लामा ने पूरे राज्य में 585 अंक लाकर टॉप किया। विशाल कुमार (576) दूसरे और प्रजुक्टा रॉय (575) तीसरे स्थान पर रहे।