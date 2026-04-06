Meghalaya MBOSE SSLC Result 2026 LIVE: मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBOSE) सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (SSLC) 2026 का रिजल्ट 7 अप्रैल 2026, मंगलवार को जारी करेगा। इस साल जिन स्टूडेंट्स ने इन परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mbose.in और megresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक करने के लिए हमारी सहयोगी सहयोगी वेबसाइट education.indianexpress.com पर भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

इस साल मेघालय बोर्ड क्लास 10वीं के एग्जाम 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच हुए थे। इस साल मेघालय बोर्ड कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 48 हजार के करीब स्टूडेंट्स उपस्थित हुए थे। क्लास 10 MBOSE एग्जाम एक ही शिफ्ट में, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुए थे। हर पेपर का समय तीन घंटे का था।

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