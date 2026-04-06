Go to Live Updates

Meghalaya MBOSE SSLC Result 2026 LIVE: मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBOSE) सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (SSLC) 2026 का रिजल्ट 7 अप्रैल 2026, मंगलवार को जारी करेगा। इस साल जिन स्टूडेंट्स ने इन परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mbose.in और megresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक करने के लिए हमारी सहयोगी सहयोगी वेबसाइट education.indianexpress.com पर भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

इस साल मेघालय बोर्ड क्लास 10वीं के एग्जाम 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच हुए थे। इस साल मेघालय बोर्ड कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 48 हजार के करीब स्टूडेंट्स उपस्थित हुए थे। क्लास 10 MBOSE एग्जाम एक ही शिफ्ट में, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुए थे। हर पेपर का समय तीन घंटे का था।

Live Updates
19:38 (IST) 6 Apr 2026

MBOSE SSLC Result 2026 LIVE: इन दो वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट

मेघालय बोर्ड कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mbose.in और megresults.nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करना होगा।

19:20 (IST) 6 Apr 2026

MBOSE SSLC Result 2026 LIVE: कब आयोजित हुई थी परीक्षा?

इस साल मेघालय बोर्ड क्लास 10वीं के एग्जाम 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच हुए थे।

19:15 (IST) 6 Apr 2026

MBOSE SSLC Result 2026 LIVE: बोर्ड यह जानकारी करेगा जारी

मेघालय बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित करने के साथ ही इस साल का पास परसेंटेज, टॉपर्स लिस्ट, मार्कशीट, पासिंग मार्क्स, रीवैल्यूएशन, सप्लीमेंट्री एग्जाम और दूसरी अन्य जानकारी भी साझा करेगा।

19:14 (IST) 6 Apr 2026

MBOSE SSLC Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा रिजल्ट?

मेघालय बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट कल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी होगा। उसके बाद रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर megresults.nic.in पर उपलब्ध होगा।

19:13 (IST) 6 Apr 2026

MBOSE SSLC Result 2026 LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट?

मेघालय बोर्ड MBOSE 10th रिजल्ट 7 अप्रैल 2026, मंगलवार को सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा।