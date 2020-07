MBOSE Meghalaya Board HSSLC 12th Result 2020: मेघालय बोर्ड 12वीं क्लास के रिजल्ट, जानिए ऑनलाइन चेक करने का तरीका

Meghalaya MBOSE HSSLC 12th Result 2020: मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 9 जुलाई को हायर सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSSLC) 12वीं परीक्षा के परिणाम 2020 घोषित करने वाला है। जिन छात्रों ने इस साल साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल स्ट्रीम के एग्जाम दिए थे, वे जल्द ही MBOSE की आधिकारिक वेबसाइट mbose.in पर अपना स्कोरकार्ड चेक सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट- megresults.nic.in, meghalayaonline.in, meghalaya.shiksha, results.shiksha पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। बोर्ड अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन (MBOSE) के किसी भी कार्यालय में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, लेकिन COVID-19 संकट के कारण ऑनलाइन अपलोड होगा। इसके अलावा छात्र jansatta.com पर भी परिणाम की ताजा अपडेट्स चेक कर सकते हैं।

MBOSE HSSLC 12th Result 2020: ऑनलाइन रिजल्ट चके करने का तरीका

चरण 1: रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट, mbose.in पर जाना होगा।

चरण 2: होम पेज पर, ‘results’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

चरण 3: यहां ‘HSSLC (stream you appear for) 2020’ के लिंक पर क्लिक करने होगा।

चरण 4: अब पंजीकरण संख्या का उपयोग करके लॉग-इन कर सकते हैं।

चरण 5: यहां से रिजल्ट की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण 6: छात्र, आगे के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख सकते हैं।

बता दें कि कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण कक्षा -12वीं की बोर्ड परीक्षा को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। मार्च और जून में राज्य भर में 103 केंद्रों में आयोजित परीक्षा के लिए 30,600 से अधिक छात्र उपस्थित हुए थे। इनमें कुल 24,867 छात्र आर्ट्स स्ट्रीम में, 3,615 साइंस स्ट्रीम में और 2,203 छात्र कॉमर्स स्ट्रीम में 629 संबद्ध स्कूलों और 1,124 असम्बद्ध संस्थानों में परीक्षा के लिए बैठे थे।

