NEET UG Counselling 2026: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग राउंड 1 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। अब नीट यूजी उम्मीदवारों के लिए एमसीसी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है, कि उनको किस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलेगा या मिल सकता है। इस राउंड में 29,945 उम्मीदवारों को MBBS और BDS सीटें आवंटित हुई हैं।
इस अलॉटमेंट के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि कुछ कोटे में करीब 11.94 लाख ऑल इंडिया रैंक तक एमबीबीएस सीट पहुंची। हालांकि, इतनी बड़ी रैंक पर मिली सीट सामान्य सरकारी एमबीबीएस सीट नहीं, बल्कि डीम्ड/सेल्फ-फाइनेंस्ड संस्थानों की सीटों से जुड़ी है। इसलिए उम्मीदवारों को केवल सबसे आखिरी रैंक देखकर सरकारी मेडिकल कॉलेज की कटऑफ का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए।
MCC Round 1 में 29,945 सीटों का अलॉटमेंट
एमसीसी के राउंड 1 अलॉटमेंट में एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के लिए कुल 29,945 उम्मीदवारों को सीट मिली। इस राउंड में सबसे आखिरी अलॉटमेंट 11,94,233 रैंक पर हुआ। यह सीट ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को श्री सत्य साईं मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कांचीपुरम के SBV चेन्नई कैंपस, श्री सत्य साईं नगर, अम्मापेट्टई, चेन्नई में सेल्फ-फाइनेंस्ड MBBS सीट के रूप में मिली।
|जानकारी
|राउंड 1 का आंकड़ा
|कुल अलॉटमेंट
|29,945
|अंतिम अलॉटेड रैंक
|11,94,233
|अंतिम सीट
|MBBS
|अंतिम उम्मीदवार की कैटेगरी
|OBC
|कॉलेज
|श्री सत्य साईं मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट
|कैंपस
|SBV चेन्नई कैंपस
|स्थान
|श्री सत्य साईं नगर, अम्मापेट्टई, चेन्नई
|सीट का प्रकार
|Self-Financed MBBS
ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस की कैटेगरी-वाइज कटऑफ
ऑल इंडिया कोटा के MBBS अलॉटमेंट में अलग-अलग कैटेगरी की अंतिम रैंक में काफी अंतर देखने को मिला। ओपन जनरल के लिए यह रैंक 22,342, जबकि ST कैटेगरी में 1,32,111 तक गई।
|कैटेगरी
|MBBS AIQ कटऑफ रैंक
|ओपन जनरल
|22,342
|ओबीसी
|23,075
|ईडब्ल्यूएस
|27,179
|एससी
|1,04,921
|एसटी
|1,32,111
BDS में कितनी रैंक तक मिली सीट?
BDS के लिए भी कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग क्लोजिंग रैंक रही। ओपन जनरल में अंतिम रैंक 41,017, OBC में 42,060, EWS में 45,421, SC में 1,53,144 और ST में 1,77,533 रही।
|कैटेगरी
|BDS AIQ कटऑफ रैंक
|ओपन जनरल
|41,017
|ओबीसी
|42,060
|ईडब्ल्यूएस
|45,421
|एससी
|1,53,144
|एसटी
|1,77,533
AIIMS और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ओपन सीट कोटे में कटऑफ
AIIMS और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के MBBS ओपन सीट कोटे में कटऑफ काफी ऊपर रही। ओपन जनरल की अंतिम अलॉटेड रैंक 4,310 रही और इस रैंक पर आखिरी अलॉटेड कॉलेज AMU था।
|कैटेगरी
|ओपन सीट कोटा कटऑफ
|ओपन जनरल
|4,310
|ओबीसी
|4,382
|ईडब्ल्यूएस
|5,492
|एससी
|28,615
|एसटी
|44,940
DU कोटे में कितनी रही कटऑफ?
दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU कोटे में भी कैटेगरी के अनुसार अंतिम अलॉटमेंट रैंक अलग रही।
|कैटेगरी
|DU कोटा कटऑफ रैंक
|जनरल
|7,403
|ओबीसी
|14,954
|ईडब्ल्यूएस
|14,880
|एससी
|75,166
|एसटी
|1,23,564
IPU कोटे की कटऑफ
IP University यानी IPU कोटे में जनरल कैटेगरी की अंतिम रैंक 6,402 रही। ST कैटेगरी में यह 1,24,759 तक पहुंची।
|कैटेगरी
|IPU कोटा कटऑफ रैंक
|जनरल
|6,402
|ओबीसी
|12,527
|ईडब्ल्यूएस
|9,902
|एससी
|61,656
|एसटी
|1,24,759
ESIC MBBS कोटे में कितनी रैंक तक सीट मिली?
ESIC MBBS कोटे में भी कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग क्लोजिंग रैंक रही। यहां ST कैटेगरी की अंतिम रैंक 3,74,314 तक गई।
|कैटेगरी
|ESIC MBBS कटऑफ रैंक
|ओपन जनरल
|47,374
|ओबीसी
|50,728
|ईडब्ल्यूएस
|50,764
|एससी
|1,97,490
|एसटी
|3,74,314
Puducherry UT कोटे में कटऑफ
Puducherry UT कोटे में सबसे ज्यादा अंतिम रैंक ST कैटेगरी में रही। यहां 8,66,952 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ।
|कैटेगरी
|Puducherry UT कोटा कटऑफ रैंक
|जनरल
|25,541
|ओबीसी
|45,261
|ईडब्ल्यूएस
|3,83,009
|एससी
|1,92,929
|एसटी
|8,66,952
Deemed Universities में 11.94 लाख रैंक तक पहुंचा अलॉटमेंट
डीम्ड यूनिवर्सिटीज के मामले में Round 1 में कटऑफ काफी नीचे गई। OBC कैटेगरी में 11,94,233 रैंक तक सीट अलॉट हुई। जनरल कैटेगरी में यह आंकड़ा 9,96,653, जबकि EWS में 9,83,455 रहा।
|कैटेगरी
|Deemed Universities कटऑफ रैंक
|जनरल
|9,96,653
|ओबीसी
|11,94,233
|ईडब्ल्यूएस
|9,83,455
|एससी
|11,94,131
|एसटी
|11,77,113
रिपोर्ट के अनुसार, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सामान्य वर्ग को लगभग 9.96 लाख, OBC को करीब 11.94 लाख और EWS को लगभग 9.83 लाख रैंक तक सीट मिली।
NRI और AMU NRI कोटे का क्या रहा हाल?
Round 1 के आंकड़ों में NRI सीटों और AMU NRI कोटे का भी उल्लेख है। NRI सीट में 9,94,000 रैंक तक और AMU NRI कोटे में 11,28,128 रैंक तक अलॉटमेंट गया।
|कोटा
|अंतिम अलॉटमेंट रैंक
|एनआरआई सीट
|9,94,000
|एएमयू एनआरआई कोटा
|11,28,128
टॉप रैंकर्स को एम्स दिल्ली
MCC Round 1 की अलॉटमेंट लिस्ट से यह भी सामने आया कि शीर्ष रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को परंपरागत रूप से AIIMS Delhi जैसी शीर्ष संस्था मिली है।
अलॉटमेंट में गलती है तो क्या करें?
जिन उम्मीदवारों को Round 1 अलॉटमेंट में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है, वे MCC के Candidates Grievances and Query Redressal System के जरिए आपत्ति दर्ज कर सकते थे। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम समय-सीमा 21 अगस्त 2026, दोपहर 3:59 बजे थी।
11.94 लाख रैंक का मतलब सरकारी MBBS सीट नहीं
यह आंकड़ा उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर समझना जरूरी है। राउंड 1 में 11,94,233 रैंक पर एमबीबीएस सीट मिलने का मतलब यह नहीं है कि इतनी रैंक पर सरकारी एमबीबीएस कॉलेज में प्रवेश मिल गया। यह अलॉटमेंट सेल्फ-फाइनेंस्ड सीट से जुड़ा था। इसी तरह डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में काफी अधिक हो सकती है।
इसलिए अपनी रैंक का आकलन करते समय उम्मीदवारों को कॉलेज, कोटा, कैटेगरी और सीट के प्रकार को साथ में देखना चाहिए।
NEET UG 2026 Round 1 Cutoff: एक नजर में पूरी तस्वीर
|कोटा/सीट
|जनरल
|ओबीसी
|ईडब्ल्यूएस
|एससी
|एसटी
|एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा
|22,342
|23,075
|27,179
|1,04,921
|1,32,111
|बीडीएस ऑल इंडिया कोटा
|41,017
|42,060
|45,421
|1,53,144
|1,77,533
|एम्स/सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन सीट
|4,310
|4,382
|5,492
|28,615
|44,940
|डीयू कोटा
|7,403
|14,954
|14,880
|75,166
|1,23,564
|आईपीयू कोटा
|6,402
|12,527
|9,902
|61,656
|1,24,759
|ईएसआईसी एमबीबीएस
|47,374
|50,728
|50,764
|1,97,490
|3,74,314
|पुडुचेरी यूटी
|25,541
|45,261
|3,83,009
|1,92,929
|8,66,952
|डीम्ड यूनिवर्सिटी
|9,96,653
|11,94,233
|9,83,455
|11,94,131
|11,77,113
नोट: ऊपर दिए गए आंकड़े रैंक हैं, नीट परीक्षा के अंक नहीं। अलग-अलग कोटे और संस्थानों के कारण कटऑफ में बड़ा अंतर है।
NEET UG Counselling 2026: उम्मीदवारों के लिए जरूरी बात
MCC की Round 1 अलॉटमेंट प्रक्रिया में सीट का निर्धारण उम्मीदवार की मेरिट, पात्रता, पसंद और उपलब्ध सीटों जैसे कारकों के आधार पर होता है। इसलिए केवल किसी एक अंतिम रैंक को देखकर अपनी संभावित सीट तय करना सही नहीं होगा।