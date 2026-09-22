NMC MBBS Seat Matrix 2026-27: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी की है। नई मैट्रिक्स में 839 मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,40,664 एमबीबीएस सीटें स्वीकृत हैं। इसमें सरकारी और निजी दोनों मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, जबकि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INIs) की सीटें इस आंकड़े में शामिल नहीं हैं।

नई सीट मैट्रिक्स नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत एमीबीएस सीटों की संख्या का लेटेस्ट विवरण मिलेगा। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को यह भी निर्देश दिया है कि वे स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश न दें।

MBBS की कुल कितनी सीटें हैं?

एनएमसी की लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स के अनुसार देश के 839 मेडिकल कॉलेजों में 1,40,664 एमबीबीएस सीटें मंजूर हैं। इनमें 1,27,028 सीटें रिन्यू की गई हैं, जबकि 13,636 सीटों में बढ़ोतरी हुई है। पिछली मैट्रिक्स में 1,40,214 सीटें थीं और नई सूची में 450 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 836 से बढ़कर 839 हो गई है। वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 76,543 सीटें हैं। इनमें 65,843 रिन्यू सीटें और 10,700 बढ़ी हुई सीटें शामिल हैं।

कॉलेज का प्रकार रिन्यू सीटें बढ़ी सीटें कुल सीटें
सरकारी मेडिकल कॉलेज 61,185 2,936 64,121
निजी मेडिकल कॉलेज 65,843 10,700 76,543
कुल 1,27,028 13,6361,40,664

मेडिकल कॉलेजों को अतिरिक्त दाखिले पर NMC की चेतावनी

एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों का एडमिशन लेने को लेकर सख्त चेतावनी दी है। आयोग के अनुसार कॉलेजों को केवल उतनी ही MBBS सीटों पर प्रवेश देना होगा, जितनी सीटें NMC ने मंजूर और अधिसूचित की हैं। स्वीकृत वार्षिक क्षमता से अधिक दाखिला नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित संस्थान पर नियामकीय और दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

यह निर्देश केवल मेडिकल कॉलेजों तक सीमित नहीं है। काउंसलिंग कराने वाली अथॉरिटीज को भी ऐसी सीटों पर एडमिशन की अनुमति नहीं देने को कहा गया है, जो मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) की स्वीकृत संख्या से अधिक हों।

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कॉलेज अपनी सीटों की जानकारी जरूर जांचें

एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को अपनी संस्थान संबंधी जानकारी और स्वीकृत सीटों की संख्या को ध्यान से जांचने के लिए कहा है। अगर किसी कॉलेज को सीट मैट्रिक्स में अपनी जानकारी में कोई गलती, कमी या विसंगति नजर आती है तो उसे इसकी जानकारी MARB के अध्यक्ष या निदेशक को देनी होगी, ताकि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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क्या NMC की सीट मैट्रिक्स में फिर बदलाव हो सकता है?

हां। एनएमसी के मुताबिक, मौजूदा सीट मैट्रिक्स को अंतिम और अपरिवर्तनीय नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि अपील कमेटी या किसी सक्षम प्राधिकरण के फैसले के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है। इसलिए नीट यूजी 2026 के उम्मीदवारों को काउंसलिंग से पहले और काउंसलिंग के दौरान NMC की लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स जरूर देखनी चाहिए।