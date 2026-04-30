एक स्टूडेंट के लिए एकेडमिक कैलेंडर का मई वाला महीना बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस महीने में एग्जाम के बाद स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मई के महीने में अधिकतर राज्यों में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों को कम से कम 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। गर्मियों की छुट्टियों के अलावा भी इस महीने में गजटेड छुट्टियां और वीकेंड की छुट्टी स्टूडेंट को मिलती है। कल से मई का महीना शुरू हो जाएगा। ऐसे में देशभर के अंदर छात्रों को छुट्टियों का इंतजार है। इस आर्टिकल में हम आपको स्कूलों में पड़ने वाली गर्मियों की छुट्टियों के साथ-साथ गजटेड हॉलिडे और वीकेंड की छुट्टियों का एक मिक्सड शेडयूल बता रहे हैं।
मई की पहली ही तारीख पर बंद रहेंगे स्कूल
मई महीने की पहली ही तारीख को स्कूलों की छुट्टी मिल रही है। दरअसल, 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा की वजह से देशभर में स्कूल बंद रहेंगे। बुद्ध पूर्णिमा पर केंद्र सरकार की ओर से गजटेड छुट्टी घोषित होती है। ऐसे में इस दिन देशभर के अंदर सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा इस वक्त देश में गर्मी भी चरम पर है। यूपी, बिहार छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ-साथ त्रिपुरा में गर्मी की वजह से छुट्टी घोषित की जा चुकी है जबकि बाकी राज्यों में मई के पहले हफ्ते में गर्मियों की छुट्टी घोषित की जाएगी।
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मई 2026 में होने वाली गजेटेड छुट्टियां
|तिथि
|अवसर
|कहां लागू होगी छुट्टी
|1 मई 2026
|बुद्ध पूर्णिमा
|देशभर में राजपत्रित अवकाश
|27 मई 2026
|ईद-उल-अजहा (बकरीद)
|कई राज्यों में अवकाश
|9 मई 2026
|दूसरा शनिवार
|अधिकांश स्कूलों में देशव्यापी अवकाश
|23 मई 2026
|चौथा शनिवार
|अधिकांश स्कूलों में देशव्यापी अवकाश
इन राज्यों में हो चुका है गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान
कई राज्यों में गर्मी की वजह से छुट्टियों का ऐलान भी हो चुका है। दिल्ली-NCR में स्कूल 11 मई से 30 जून, 2026 तक बंद रहेंगे ऐसा निर्धारित है। ओडिशा में भी गर्मी की वजह से स्कूल बंद हैं। ओडिशा में 27 अप्रैल तक जो छुट्टियां निर्धारित थी उन्हें आगे बढ़ा दिया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं। छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया था। यहां 20 अप्रैल से 15 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 22 अप्रैल से ही छुट्टियां पड़ चुकी हैं।
स्टेट वाइज समर वेकेशन की पूरी जानकारी
|राज्य
|ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि
|आंध्र प्रदेश
|24 अप्रैल से मध्य जून 2026 तक
|बिहार
|1 जून से 20 जून 2026 तक
|छत्तीसगढ़
|20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक
|दिल्ली-एनसीआर
|11 मई से 30 जून 2026 तक
|हरियाणा
|1 जून से 30 जून 2026 तक
|ओडिशा
|27 अप्रैल 2026 से
|पंजाब
|मई से जून 2026 तक
|राजस्थान
|17 मई से 20 जून 2026 तक
|तेलंगाना
|24 अप्रैल से मध्य जून 2026 तक
|उत्तर प्रदेश
|मई से जून 2026 तक
|पश्चिम बंगाल
|22 अप्रैल 2026 से