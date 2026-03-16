हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सामने आए सामूहिक नकल के गंभीर मामले में सख्त कार्रवाई की है। कांगड़ा जिले के जवाली स्थित एक परीक्षा केंद्र पर बड़े पैमाने पर नकल के आरोप सामने आने के बाद केंद्र अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है और पूरे परीक्षा केंद्र को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कार्रवाई कांगड़ा जिले के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जवाली में चल रहे बोर्ड परीक्षा केंद्र पर हुई अनियमितताओं के बाद की गई।

वीडियो सामने आने के बाद हुई कार्रवाई

राजेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड को कई शिकायतें और वीडियो फुटेज प्राप्त हुए थे, जिनमें परीक्षा कक्ष के अंदर एक शिक्षक छात्रों को खुले तौर पर प्रश्नों के उत्तर बताते हुए दिखाई दे रहा था। प्रारंभिक जांच में यह भी पुष्टि हुई कि शिक्षक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर छात्रों को बोलकर बता रहा था, जिसे बोर्ड ने सामूहिक नकल का स्पष्ट मामला माना है।

परीक्षा केंद्र को दूसरे स्कूल में किया गया शिफ्ट

मामले की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड ने जवाली परीक्षा केंद्र को तुरंत रद्द कर दिया है। अब यहां पंजीकृत सभी छात्र अपनी शेष परीक्षाएं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मतलाहड़ में देंगे। इस फैसले का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बताया गया है।

केंद्र अधीक्षक को तत्काल निलंबित किया गया

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने परीक्षा केंद्र के अधीक्षक रवि भंडारी, जो कि जीवविज्ञान के व्याख्याता हैं, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में उन पर आधिकारिक पद के दुरुपयोग, परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता और सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित आचरण का आरोप लगाया गया है।

मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

बोर्ड ने जवाली के उपमंडल दंडाधिकारी (SDM) कार्यालय को पूरे मामले की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय को सौंपी जाएगी।

कई अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई

इस मामले में परीक्षा केंद्र के, सेंटर कोऑर्डिनेटर, सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखकर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है।

बोर्ड ने दी सख्त चेतावनी

बोर्ड अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नकल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्रों के हितों को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में अगर कोई भी व्यक्ति परीक्षा में गड़बड़ी करते या करवाते पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।