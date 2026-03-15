कल्पना कीजिए, आप किसी बात को सुनते हैं और अचानक महसूस होता है कि अब उसका असली अर्थ समझ में आ गया है। शब्द वही थे, लेकिन उनका गहरा भाव अब जाकर स्पष्ट हुआ। यही स्थिति ‘मर्म’ को समझने की होती है। ‘मर्म’ केवल किसी बात का अर्थ नहीं, बल्कि उसका भीतरी सत्य, गहराई या मूल भाव होता है।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी भाषा की शुद्धता, सुंदरता और व्याकरणिक समझ को आम पाठकों तक सरल रूप में पहुंचाना है। साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिनका हम दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ और संदर्भ को लेकर स्पष्टता कम होती है। यह पहल बोले और लिखे जाने वाले शब्दों के सही रूप, अर्थ, उच्चारण और व्याकरण को समझाकर भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। आज की कड़ी का शब्द ‘मर्म’ है।

मर्म का अर्थ

मर्म= भीतरी रहस्य, मूल भाव, संवेदनशील बिंदु, किसी बात का सार।

आयुर्वेद और शारीरिक रचना के संदर्भ में ‘मर्म’ का अर्थ शरीर के वे महत्वपूर्ण या नाज़ुक स्थान हैं, जहां चोट लगने पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

शब्द का महत्व

‘मर्म’ शब्द केवल भाषा या साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की समझ से भी जुड़ा हुआ है। जब हम कहते हैं कि किसी ने ‘बात का मर्म समझ लिया’ तो इसका अर्थ होता है कि उसने उस बात की गहराई और वास्तविक आशय को जान लिया। यह शब्द संवेदनशीलता और सार को व्यक्त करता है, इसलिए साहित्य, पत्रकारिता और सामान्य संवाद में इसका अक्सर प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण

विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक संकट के मर्म को समझे बिना समाधान संभव नहीं है।

पत्रकार ने जमीनी हकीकत का मर्म समझने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

इस घटना ने समाज के भीतर छिपे कई सवालों के मर्म को प्रकट कर दिया।

विश्लेषण में बताया गया कि चुनावी मुद्दों के मर्म तक पहुंचना जरूरी है।

आलोचना का मर्म समझकर उसने अपनी गलती सुधार ली।

समानार्थी शब्द

सार, रहस्य, भाव, तत्व (संदर्भानुसार)।

मर्म शब्द लिखने के दौरान होने वाली गलतियां: कभी-कभी लोग इसे ‘मरम’ लिख देते हैं, जो गलत है। सही शब्द मर्म है।

अभिप्राय

‘मर्म’ एक ऐसा शब्द है जो किसी भी बात की गहराई, सार और संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। यह हमें सतह से आगे जाकर सोचने और समझने की प्रेरणा देता है। हिंदी भाषा की यही खूबी है। एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

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