मणिपुर में इस साल जिन स्टूडेंट्स ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। दरअसल, काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मणिपुर (COHSEM) ने आज (20 अप्रैल, 2026) हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन (HSE) क्लास 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। इन परीक्षाओं जिन उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह COHSEM की आधिकारिक वेबसाइट cohsem.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए अन्य वेबसाइट cohsemresult.nic.in और manresults.nic.in पर भी परिणाम चेक किया जा सकता है।

कब हुई थी परीक्षा?

मणिपुर क्लास 12 रिजल्ट 2026 एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने रोल नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। बता दें कि इस साल बोर्ड ने आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए मणिपुर HSE एग्जाम 2026 17 फरवरी से 20 मार्च, 2026 के बीच आयोजित किए थे। इन परीक्षाओं में करीब 31 हजार स्टूडेंट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। प्रैक्टिकल एग्जाम पहले 2 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 तक हुए थे।

CBSE 12th Result 2026 LIVE Updates

कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट?

स्टूडेंट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट manresults.nic.in और cohsem.nic.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर Result सेक्शन में HSE examination result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

अब अपने रोल नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करें।

अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

मणिपुर बोर्ड क्लास 12 का ग्रेडिंग सिस्टम

400 मार्क्स और उससे ज़्यादा (80% और उससे ज़्यादा): लेटर के साथ डिस्टिंक्शन

300 मार्क्स और उससे ज़्यादा (60% और उससे ज़्यादा): फर्स्ट डिवीजन

225 से 299 मार्क्स (45% से 60%): सेकंड डिवीजन

165 से 224 मार्क्स (33% से 45%): थर्ड डिवीजन