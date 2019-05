Manabadi AP SSC 10th Results 2019 declared @bieap.gov.in, bse.ap.gov.in, bseap.org LIVE Updates: रिजल्ट जारी, 95.09 फीसदी लड़कियां पास

Manabadi BSEAP AP SSC 10th Results 2019 LIVE Updates: Andhra Pradesh Board of Secondary Education or AP BSE आज AP SSC results 2019 जारी करने जा रहा है। रिजल्ट 11 बजे जारी किया जाएगा। इस साल 6,21,649 स्टूडेंट्स ने Secondary School Certificate or SSC examinations दिए थे। एग्जाम मार्च और अप्रैल में हुए थे। AP SSC results बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर भी रिजल्ट चेक कर पाएंगे। उम्मीदवार अपनी आंसर सीट के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके अलावा कैंडिडेट्स अपनी आंसर सीट की फोटो कॉपी ले सकते हैं। इसके लिए 1000 रुपये प्रति विषय के हिसाब से फीस देनी होगी।

पिछले साल AP SSC Result 29 अप्रैल को जारी किया गया था। 2018 में ओवरऑल पासिंग पर्सेंटेज 94.48 फीसदी था। वहीं अगर लड़के और लड़कियों के पासिंग पर्सेंटेज की बात करें तो 84.41 फीसदी लड़के पास हुए थे और 94.56 फीसदी लड़कियां पास हुई थीं। स्टूडेंट्स रिजल्ट जारी होने के बाद SMS से भी चेक कर पाएंगे। यहां क्लिक करके आप सीधे अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे।

