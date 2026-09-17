BEd Bridge Course 2026: बीएड डिग्री लेकर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हजारों शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए छह महीने के विशेष ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को नई दिल्ली में इस ब्रिज कोर्स की औपचारिक शुरुआत की। इस कोर्स का मकसद बीएड योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों को प्राइमरी स्तर की शिक्षण जरूरतों के अनुरूप अतिरिक्त प्रशिक्षण देना है।

इतने शिक्षकों के लिए जरूरी ब्रिज कोर्स

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के अनुसार, देशभर से 66,154 शिक्षकों ने इस ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया है। इनमें सबसे ज्यादा आवेदन उत्तर प्रदेश से आए हैं।

किस राज्य से कितने आवेदन?

राज्य आवेदन करने वाले शिक्षक
उत्तर प्रदेश33,640
मध्य प्रदेश 10,650
बिहार 7,569
पश्चिम बंगाल 6,627
असम1,376
छत्तीसगढ़ 1,208
कुल 66,154

किन शिक्षकों को करना होगा ब्रिज कोर्स?

यह छह महीने का ब्रिज कोर्स उन बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए है, जिनकी नियुक्ति प्राथमिक स्कूलों में 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इस श्रेणी के शिक्षकों के लिए विशेष ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की गई है।

इसका उद्देश्य सिर्फ अतिरिक्त प्रमाणपत्र देना नहीं है, बल्कि बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और प्राथमिक स्तर की शिक्षण पद्धतियों की समझ विकसित करने में मदद करना है। NIOS के पाठ्यक्रम में प्राथमिक बच्चों के विकास, सीखने के विभिन्न दृष्टिकोण और अलग-अलग विषयों के लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धति जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

कितने समय में पूरा करना होगा ब्रिज कोर्स

इस ब्रिज कोर्स को शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर एक बार में पूरा करना होगा। निर्धारित समय में कोर्स पूरा नहीं करने वाले संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति पर असर पड़ सकता है। इसलिए पात्र शिक्षकों के लिए कोर्स की प्रक्रिया और NIOS की ओर से जारी निर्देशों पर नजर रखना जरूरी है।

बीएड शिक्षकों के लिए क्यों आया ब्रिज कोर्स?

प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और बीएड की ट्रेनिंग के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए यह विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। एनआईओएस के आधिकारिक कोर्स विवरण के मुताबिक इसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूल और प्राथमिक कक्षा के बच्चों को समझना, उनके सीखने के तरीके को जानना और उनकी उम्र एवं विकास के स्तर के अनुरूप शिक्षण पद्धति विकसित करना है।

यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले से जुड़े निर्देशों के बाद लागू हुई है। एनआईओएस को इस विशेष छह महीने के ब्रिज कोर्स को संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

पहले भी बदली थी रजिस्ट्रेशन की समयसीमा

एनआईओएस ने 2026 में इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की समयसीमा में बदलाव किए थे। आधिकारिक पोर्टल पर जुलाई 2026 में दोबारा रजिस्ट्रेशन और कोर्ट के आदेश के तहत प्रोविजनल एनरोलमेंट से जुड़ी जानकारी जारी की गई थी। कोर्ट ऑर्डर कैटेगरी में आवेदन के लिए संबंधित दस्तावेज भी निर्धारित किए गए थे।

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बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स का क्या मतलब?

इस पूरे अपडेट का सीधा असर उन शिक्षकों पर है जो बीएड योग्यता के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अवधि वाली नियुक्ति श्रेणी में आते हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए छह महीने का ब्रिज कोर्स अतिरिक्त शैक्षणिक प्रशिक्षण पूरा करने की प्रक्रिया है।

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एनआईओएस के अनुसार कोर्स का पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर के बच्चों की जरूरतों और शिक्षण पद्धतियों पर केंद्रित है। इसलिए पात्र शिक्षक आधिकारिक पोर्टल पर जारी नोटिफिकेशन, कोर्स सामग्री और आगे की प्रक्रिया की जानकारी नियमित रूप से देखते रहें।