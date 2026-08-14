Delhi University History Syllabus 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के नए पोस्टग्रेजुएट सिलेबस को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। विश्वविद्यालय के नए अधिसूचित सिलेबस में ‘दिल्ली सल्तनत’ पर आधारित पेपर को हटा दिया गया है। यह पेपर पहले इतिहास के तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े कई अन्य लंबे समय से पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम भी अंतिम सिलेबस में शामिल नहीं किए गए हैं।

दिल्ली सल्तनत पर कौन सा पेपर हटाया गया?

दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में “दिल्ली सल्तनत: मध्यकालीन उत्तर भारत में सत्ता की संरचनाएं (13वीं-14वीं शताब्दी)” “The Delhi Sultanate: Structures of Authority in Medieval North India (13th-14th Centuries)” नाम का पेपर पढ़ाया जाता था। इसमें 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के गठन, सत्ता की संरचना, राजनीतिक संस्कृति और उस दौर की धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं का अध्ययन कराया जाता था। नए सिलेबस में इस पेपर को जगह नहीं मिली है।

यह विषय इतिहास के छात्रों के लिए लंबे समय से मध्यकालीन भारत के अध्ययन का एक प्रमुख हिस्सा रहा था। विभाग से जुड़े एक शिक्षक के अनुसार, यह पेपर कई दशकों से पढ़ाया जा रहा था।

ये पेपर भी हटे

नए सिलेबस में कई अन्य पुराने पेपर भी शामिल नहीं किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

उत्तर भारत का इतिहास, लगभग 1400-1550

प्रारंभिक भारत में लिंग और महिलाएँ: 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक

प्राचीन भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएँ और राज्य-व्यवस्था का ढाँचा

प्राचीन भारतीय साहित्य में धर्म और समाज‘उत्तर भारत का इतिहास’ पेपर में दिल्ली सल्तनत के विघटन से लेकर मुगल साम्राज्य के उदय के बीच के दौर का अध्ययन कराया जाता था। इसमें अफगान राजनीतिक संस्कृतियों, सत्ता के विभिन्न स्वरूपों, सूफी और भक्ति परंपराओं तथा राज्य निर्माण से जुड़े सवालों पर भी फोकस था।

38 में से 16 DSE पेपर ही नोटिफाई

दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की ओर से 38 विषय-विशिष्ट वैकल्पिक (DSE) पेपर प्रस्तावित किए गए थे। रिकॉर्ड के अनुसार इनमें से 16 पेपर ही सेमेस्टर-III के नए सिलेबस में नोटिफाई किए गए हैं। कुछ अन्य पेपर विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में अभी ‘जिस पर चर्चा हो रही हो’ या ‘जिस पर चर्चा न हुई हो’ श्रेणी में हैं।

इसका मतलब है कि सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और कुछ पेपर आगे की समीक्षा के बाद नोटिफाई किए जा सकते हैं।

DU ने बदलाव को लेकर क्या कहा?

दिल्ली विश्वविद्यालय की डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स के. रत्नाबली ने कहा कि किसी भी पेपर को जानबूझकर रोका नहीं गया है। उनके अनुसार, सिलेबस में कुछ बदलाव ऐसे किए गए थे जिनमें पहले मंजूर पाठ्यक्रमों में दोबारा संशोधन किया गया था। कहीं पेपर जोड़े गए, कहीं हटाए गए और कुछ यूनिट व रीडिंग भी बदली गईं।

इसके बाद अकादमिक काउंसिल ने कुलपति को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की अनुमति दी। इस समिति में तीन बाहरी विशेषज्ञ, विभागाध्यक्ष और अकादमिक काउंसिल के दो सदस्य शामिल थे। समिति ने संशोधित सिलेबस की समीक्षा की और जिन पाठ्यक्रमों को उचित पाया, उन्हें नोटिफिकेशन के लिए मंजूरी दी। विश्वविद्यालय के मुताबिक कुछ और पेपर की अधिसूचना समिति की समीक्षा पूरी होने के बाद हो सकती है।

NEP 2020 से जुड़े बदलावों के बीच हुआ संशोधन

डीयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत पाठ्यक्रमों में बदलाव की प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। पोस्टग्रेजुएट सिलेबस में यह संशोधन भी इसी व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। विश्वविद्यालय ने पहले 2022-23 से अपने अंडरग्रेजुएट कार्यक्रमों में भी NEP के अनुरूप बदलाव किए थे।

विश्वविद्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, विशेषज्ञ समिति की समीक्षा का उद्देश्य भारतीय इतिहास के अलग-अलग क्षेत्रों और कालखंडों को अधिक प्रतिनिधित्व देना तथा पाठ्यक्रम को NEP के उद्देश्यों के अनुरूप बनाना था।

इतिहास विभाग ने भी उठाए सवाल

नए सिलेबस की अधिसूचना से पहले इतिहास विभाग ने इसकी स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। विभाग की 4 अगस्त की औपचारिक प्रस्तावना में कहा गया था कि नया शैक्षणिक सत्र 28 जुलाई से शुरू हो चुका था, लेकिन तीसरे सेमेस्टर का आधिकारिक सिलेबस तब तक नोटिफाई नहीं हुआ था। विभाग ने कहा था कि आधिकारिक सिलेबस उपलब्ध नहीं होने से छात्र वैकल्पिक पेपर का चुनाव सूचित तरीके से नहीं कर पा रहे थे।

पहले भी डीयू हिस्ट्री सिलेबस में हुए हैं बदलाव

दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास सिलेबस में इससे पहले भी बदलाव चर्चा में रहे हैं। अगस्त 2023 में रिपोर्ट सामने आई थी कि NEP से जुड़े बदलावों के तहत DU के अंडरग्रेजुएट इतिहास सिलेबस से ‘ब्राह्मणीकरण’ से जुड़े संदर्भ हटाए गए थे और ‘असमानता और अंतर’नाम का एक पेपर भी हटा दिया गया था।

छात्रों के लिए इसका क्या मतलब?

दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में पीजी करने वाले छात्रों के लिए सिलेबस में यह बदलाव महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत और उत्तर भारत के इतिहास जैसे विषयों को वैकल्पिक पेपर के तौर पर चुनने वाले छात्रों के विकल्प प्रभावित होंगे। हालांकि, विश्वविद्यालय ने संकेत दिया है कि कुछ अन्य पेपरों को विशेषज्ञ समिति की समीक्षा पूरी होने के बाद आगे नोटिफाई किया जा सकता है।