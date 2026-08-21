सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की सीधी भर्ती के लिए लागू तीन साल की वकालत संबंधी पात्रता में बड़ा बदलाव किया है। अदालत ने तीन साल की अनिवार्य प्रैक्टिस की शर्त को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, बल्कि इसे एक साल की सक्रिय और सत्यापित वकालत तक सीमित कर दिया है। इसके साथ चयनित अभ्यर्थियों के लिए न्यायिक अकादमी में ट्रेनिंग और ज्यूडिशियल क्लर्कशिप की व्यवस्था भी की गई है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन कानून स्नातकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो निचली न्यायपालिका में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर सीधे भर्ती होना चाहते हैं। इससे पहले मई 2025 में अदालत ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए तीन साल की बार प्रैक्टिस अनिवार्य की थी। अब समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस व्यवस्था को संशोधित किया है।

अब कितने साल की वकालत जरूरी होगी?

नई व्यवस्था के तहत भविष्य में सिविल जज भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम एक साल की सत्यापित सक्रिय कानूनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी तीन साल की जगह अब एक साल का बार अनुभव प्रवेश के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि, उम्मीदवार के लिए केवल परीक्षा पास करना ही पर्याप्त नहीं होगा। चयन के बाद उसे प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी के रूप में निर्धारित प्रशिक्षण और क्लर्कशिप से गुजरना होगा।

चयन के बाद होगी एक साल की ज्यूडिशियल ट्रेनिंग

सुप्रीम कोर्ट ने नए मॉडल में व्यावहारिक न्यायिक प्रशिक्षण को खास महत्व दिया है। चयनित उम्मीदवारों को संबंधित स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी में एक साल की गहन ट्रेनिंग करनी होगी। कोर्ट के अनुसार यह प्रशिक्षण पहले जरूरी तीन साल की प्रैक्टिस में शेष अवधि के एक हिस्से की भरपाई करेगा।

इसके बाद उम्मीदवारों को संरचित क्लर्कशिप भी करनी होगी। उपलब्ध विवरण के अनुसार इसमें छह महीने जिला न्यायाधीश/हायर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारी के साथ और छह महीने हाईकोर्ट के मौजूदा जज के साथ काम करने की व्यवस्था होगी। इस तरह नई व्यवस्था में उम्मीदवार के लिए कोर्ट की वास्तविक कार्यप्रणाली समझने का अवसर चयन के बाद भी सुनिश्चित किया गया है।

31 मार्च 2027 तक क्या रहेगा नियम?

सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव लागू करने के लिए एक संक्रमण अवधि भी तय की है। 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच जारी होने वाली संबंधित भर्ती अधिसूचनाओं के लिए तीन साल की प्रैक्टिस की शर्त में छूट दी गई है। इस अवधि में कानून स्नातक बिना तीन साल की प्रैक्टिस पूरी किए न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

ऐसे अभ्यर्थियों का चयन होने पर उन्हें सामान्य न्यायिक अधिकारी के बजाय पहले प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी के तौर पर प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद निर्धारित क्लर्कशिप भी करनी होगी।

1 अप्रैल 2027 के बाद क्या बदलेगा?

1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी होने वाली भर्ती अधिसूचनाओं में उम्मीदवारों के लिए कम से कम एक साल की सत्यापित सक्रिय बार प्रैक्टिस जरूरी होगी। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को न्यायिक अकादमी की ट्रेनिंग और निर्धारित क्लर्कशिप पूरी करनी होगी।

इसलिए इसे तीन साल की प्रैक्टिस की शर्त को पूरी तरह हटाना कहना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मूल रूप से बार अनुभव की आवश्यकता को बरकरार रखते हुए तीन साल के अनुभव की अवधि को एक साल किया और बाकी व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था जोड़ी है।

2025 में क्या फैसला हुआ था?

यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के 20 मई 2025 के फैसले की समीक्षा के दौरान आया है। उस फैसले में निचली न्यायिक सेवा में सीधे प्रवेश के लिए कम से कम तीन साल की वकालत को जरूरी किया गया था। इससे पहले 2002 में तीन साल की प्रैक्टिस की बाध्यता हटा दी गई थी और नए कानून स्नातकों के लिए सीधे न्यायिक सेवा परीक्षा का रास्ता खुला था।

तीन साल की शर्त को लेकर समीक्षा याचिकाओं में तर्क दिया गया कि इससे नए कानून स्नातकों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों और गैर-लिटिगेशन क्षेत्रों में काम करने वाले कानून पेशेवरों के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

अभ्यर्थियों पर क्या असर पड़ेगा?

इस फैसले का सबसे सीधा असर न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे नए कानून स्नातकों पर पड़ेगा। अब उन्हें तीन साल तक स्वतंत्र वकालत करने का इंतजार नहीं करना होगा। एक साल की पात्रता प्रैक्टिस पूरी करने के बाद वे निर्धारित भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ सकेंगे।

दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश केवल लिखित परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। चयन के बाद ट्रेनिंग और क्लर्कशिप के जरिए उम्मीदवारों को न्यायालयीन कामकाज, न्यायिक प्रक्रिया और निर्णय लेने की व्यावहारिक समझ देने पर जोर रहेगा।