देश में नीट पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच महाराष्ट्र में शनिवार (27 जून 2026) को महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, जिसके बाद महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने परीक्षा को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। 28 जून (रविवार) को होने वाली इस परीक्षा को अब किसी नई तारीख पर आयोजित किया जाएगा और नई तारीख का ऐलान जल्द ही काउंसिल की ओर से किया जाएगा।

कहां और कैसे लीक हुआ पेपर?

महाराष्ट्र टीईटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में स्थित एक होटल में लीक हुआ जिसे 1.5 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा था। इसकी खुफिया जानकारी पुलिस को शनिवार सुबह मिली थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने भिवंडी इलाके में स्थिति एक होटल में रेड की और मौके से कुछ लोगों के पास से सीलबंद क्वेश्चन पेपर बरामद हुए।

इस पेपर लीक मामले में तीन लोग गिरफ्तार

इन क्वेश्चन पेपर की जांच के लिए पुलिस ने काउंसिल के अधिकारियों को मौके पर बुलाया जिन्होंने कन्फर्म किया कि एग्जाम पेपर के सवाल उन लोगों के पास मौजूद सवालों से मेल खाते हैं। इसके बाद भिवंडी पुलिस ने FIR दर्ज की गई। ठाणे पुलिस ने इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं क्वेश्चन पेपर लीक की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है।