महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 पेपर लीक का कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता कई महीनों तक फरार रहने के बाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने बिजेंद्र गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी ठाणे पुलिस की ओर से की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ठाणे पुलिस ने शनिवार सुबह बिहार से बिजेंद्र को गिरफ्तार किया है। बिजेंद्र की तलाश के लिए महाराष्ट्र पुलिस की कई टीमें बिहार के अलग-अलग जिलों में छापेमारी कर रही थी।

बिजेंद्र के अलावा एक और आरोपी गिरफ्तार

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि बिजेंद्र गुप्ता देश भर में कई परीक्षा पेपर लीक मामलों से जुड़ा रहा है, बिहार के कई हिस्सों में महाराष्ट्र पुलिस की लगातार छापेमारी के बावजूद गिरफ्तारी से बच रहा था। गुप्ता के साथ ऑपरेशन के दौरान एक और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। यह सफलता महाराष्ट्र पुलिस द्वारा TET पेपर लीक मामले में गुप्ता की पत्नी सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार करने के महीनों बाद मिली है।

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महाराष्ट्र टीईटी एग्जाम की नई डेट होनी है जारी

बता दें कि महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा 2026 का आयोजन 28 जून को होना था, लेकिन पेपर लीक की वजह से इस एग्जाम को एक दिन पहले स्थगित करने का ऐलान कर दिया गया था। उस वक्त महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने एग्जाम की नई डेट पर परीक्षा कराने की बात कही थी, लेकिन परीक्षा स्थगित होने के करीब 2 महीने बाद भी नई डेट्स रिलीज नहीं की गई है।

देरी का असर किस पर पड़ेगा?

महाराष्ट्र टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) 2026 की नई एग्जाम डेट रिलीज होने में आ रही देरी की वजह से उन उम्मीदवारों पर असर पड़ रहा है जिन्होंने इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। साथ ही इस देरी की वजह से उन सर्विस टीचर्स का भी समय खराब हो रहा है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अगस्त 2028 तक जरूरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना है। जो टीचर्स डेडलाइन के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उन्हें कम्पलसरी रिटायरमेंट का सामना करना पड़ सकता है।