महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (MH SET) 2026 को लगातार तीसरी बार स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित होनी थी, लेकिन अब यह परीक्षा उस दिन आयोजित नहीं होगी। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी (SPPU) की ओर से आयोजित की जाने वाली यह परीक्षा अब 25 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

बता दें कि पहले यह एग्जाम 6 जुलाई को होना था, लेकिन बाद में इसे 6 सितंबर तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने फिर से तारीख बढ़ाकर 27 सितंबर कर दी थी, जिसे अब रिवाइज करके 25 अक्टूबर कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की ओर से आने वाले MHT SET 2026 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी करेगी।

परीक्षा स्थगित करने का कारण

यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, एग्जाम में देरी का मुख्य कारण यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के शेड्यूल को बताया। एग्जाम पोस्टपोन करने का एक और कारण बताते हुए, बोर्ड ने 25 सितंबर को मनाई जाने वाली “अनंत चतुर्दशी” के कारण एग्जाम सेंटर तक ट्रैवल करते समय कैंडिडेट्स को होने वाली दिक्कतों पर भी जोर दिया।

किस लिए आयोजित होती है यह परीक्षा?

बता दें कि महाराष्ट्र राज्य पात्रता परीक्षा महाराष्ट्र और गोवा के विश्वविद्यालयों और संबंधित महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार राज्य सरकार की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो जाते हैं। यह परीक्षा किसी तरह की नौकरी की गारंटी नहीं देती।