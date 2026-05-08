मMaharashtra Board SSC 10th Result 2026 LIVE: हाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एमएसबीएसएचएसई) आज यानी 8 मई 2026 को महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी यानी कक्षा 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। बोर्ड की ओर से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार अब रिजल्ट सुबह 11:30 बजे जारी किया जाएगा, जबकि पहले इसे दोपहर 1 बजे रिलीज़ करने की घोषणा की गई थी।
छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर ऑनलाइन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डिजीलॉकर और अन्य पोर्टल्स के माध्यम से भी डिजिटल मार्किट डाउनलोड की जा सकती है।
आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी 10वीं 2026 को IE Education Portal पर भी चेक कर सकते हैं।
इन वेबसाइट्स पर देख सकेंगे Maharashtra SSC Result 2026
छात्र निम्नलिखित वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:
mahahsscboard.in
sscresult.mahahsscboard.in
sscresult.mkcl.org
maharesult.nic.in
पुणे से होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस
महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने से पहले सुबह 11 बजे पुणे स्थित बोर्ड कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इसमें कुल पास प्रतिशत, लड़कों-लड़कियों का प्रदर्शन, टॉप परफॉर्मिंग डिवीजन समेत अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए जाएंगे।
इतने छात्रों ने दी थी परीक्षा
इस वर्ष महाराष्ट्र बोर्ड SSC परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 16,15,489 छात्रों ने हिस्सा लिया। इनमें:
8,65,740 छात्र
7,49,736 छात्राएं
13 ट्रांसजेंडर छात्र शामिल रहे।
राज्यभर के 23,683 स्कूलों के विद्यार्थियों ने 5,111 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी थी।
DigiLocker से कैसे डाउनलोड करें SSC Marksheet 2026?
छात्र DigiLocker ऐप या वेबसाइट के जरिए अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
स्टेप 1. DigiLocker वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें।
स्टेप 2. मोबाइल नंबर, आधार या यूजरनेम-पासवर्ड से लॉगिन करें।
स्टेप 3. “Issued Documents” या “Pull Documents” सेक्शन में जाएं।
स्टेप 4. शिक्षा बोर्ड की सूची में से Maharashtra State Board चुनें।
स्टेप 5. “SSC Marksheet 2026” विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 6. रोल नंबर/सीट नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 7. “Get Document” या “Submit” बटन दबाएं।
स्टेप 8. स्क्रीन पर डिजिटल मार्कशीट दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं।
Maharashtra SSC Result 2026 ऐसे चेक करें
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: mahresult.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. “SSC Examination Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर/सीट नंबर और अपनी माँ का पहला नाम (जैसा कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा है) दर्ज करें।
स्टेप 4. अपने विषय-वार अंक देखने के लिए “View Result” पर क्लिक करें।
स्टेप 5. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकालकर रखें।
mahahsscboard.in, Maharashtra SSC 10th Result 2026 LIVE: DigiLocker से ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट
छात्र DigiLocker ऐप या वेबसाइट के जरिए अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए पहले DigiLocker में लॉगिन करना होगा। इसके बाद “Issued Documents” सेक्शन में जाकर Maharashtra Board का चयन करें। फिर “SSC Marksheet 2026” विकल्प पर क्लिक करें। अब रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरकर “Get Document” पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी। छात्र इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं। डिजिटल मार्कशीट भविष्य में एडमिशन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी होगी।
mahahsscboard.in, Maharashtra SSC 10th Result 2026 LIVE: किन वेबसाइट्स पर देखें Maharashtra SSC Result
महाराष्ट्र बोर्ड SSC रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कई आधिकारिक वेबसाइट्स पर अपना परिणाम देख सकेंगे। बोर्ड की वेबसाइट mahahsscboard.in के अलावा sscresult.mahahsscboard.in और maharesult.nic.in पर भी रिजल्ट उपलब्ध रहेगा। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और मां का पहला नाम दर्ज करना होगा। भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी हो सकती है, इसलिए छात्र धैर्य बनाए रखें। रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। छात्र अपने स्कोरकार्ड का प्रिंट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
mahahsscboard.in, Maharashtra SSC 10th Result 2026 LIVE: 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी SSC परीक्षा
महाराष्ट्र बोर्ड SSC परीक्षा 2026 में इस बार कुल 16,15,489 छात्र शामिल हुए थे। इनमें 8,65,740 लड़के और 7,49,736 लड़कियां शामिल रहीं। इसके अलावा 13 ट्रांसजेंडर छात्रों ने भी परीक्षा दी। परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। राज्यभर के 5,111 परीक्षा केंद्रों पर यह एग्जाम हुआ। महाराष्ट्र के 23,683 स्कूलों से विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। बोर्ड के मुताबिक इस वर्ष परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अब सभी छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
mahahsscboard.in, Maharashtra SSC 10th Result 2026 LIVE: सुबह 11 बजे होगी बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस
महाराष्ट्र बोर्ड SSC रिजल्ट जारी करने से पहले सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पुणे स्थित महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मुख्यालय से आयोजित की जाएगी। बोर्ड अधिकारी इस दौरान कुल पास प्रतिशत, टॉप परफॉर्मिंग जिलों और विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़ी अहम जानकारी साझा करेंगे। इसके साथ ही लड़कों और लड़कियों के रिजल्ट का अलग-अलग डेटा भी जारी किया जाएगा। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार रिजल्ट कैसा रहा, इसकी जानकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। छात्रों और अभिभावकों की नजरें अब रिजल्ट के आधिकारिक ऐलान पर टिकी हुई हैं।
mahahsscboard.in, Maharashtra SSC 10th Result 2026 LIVE: रिजल्ट आज होगा जारी
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आज 8 मई 2026 को SSC यानी कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। बोर्ड के अनुसार परिणाम सुबह 11:30 बजे घोषित किए जाएंगे। पहले रिजल्ट दोपहर 1 बजे जारी होना था, लेकिन समय में बदलाव किया गया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने से पहले पुणे स्थित बोर्ड कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होगी। इस दौरान कुल पास प्रतिशत, डिवीजन वाइज प्रदर्शन और लड़कियों-लड़कों के रिजल्ट से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी। इस वर्ष करीब 16 लाख से अधिक छात्रों ने महाराष्ट्र बोर्ड SSC परीक्षा दी थी।