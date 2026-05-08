मMaharashtra Board SSC 10th Result 2026 LIVE: हाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एमएसबीएसएचएसई) आज यानी 8 मई 2026 को महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी यानी कक्षा 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। बोर्ड की ओर से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार अब रिजल्ट सुबह 11:30 बजे जारी किया जाएगा, जबकि पहले इसे दोपहर 1 बजे रिलीज़ करने की घोषणा की गई थी।

छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर ऑनलाइन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डिजीलॉकर और अन्य पोर्टल्स के माध्यम से भी डिजिटल मार्किट डाउनलोड की जा सकती है।

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी 10वीं 2026 को IE Education Portal पर भी चेक कर सकते हैं।

इन वेबसाइट्स पर देख सकेंगे Maharashtra SSC Result 2026

छात्र निम्नलिखित वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

mahahsscboard.in

sscresult.mahahsscboard.in

sscresult.mkcl.org

maharesult.nic.in

पुणे से होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस

महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने से पहले सुबह 11 बजे पुणे स्थित बोर्ड कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इसमें कुल पास प्रतिशत, लड़कों-लड़कियों का प्रदर्शन, टॉप परफॉर्मिंग डिवीजन समेत अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए जाएंगे।

इतने छात्रों ने दी थी परीक्षा

इस वर्ष महाराष्ट्र बोर्ड SSC परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 16,15,489 छात्रों ने हिस्सा लिया। इनमें:

8,65,740 छात्र

7,49,736 छात्राएं

13 ट्रांसजेंडर छात्र शामिल रहे।

राज्यभर के 23,683 स्कूलों के विद्यार्थियों ने 5,111 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी थी।

DigiLocker से कैसे डाउनलोड करें SSC Marksheet 2026?

छात्र DigiLocker ऐप या वेबसाइट के जरिए अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1. DigiLocker वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें।

स्टेप 2. मोबाइल नंबर, आधार या यूजरनेम-पासवर्ड से लॉगिन करें।

स्टेप 3. “Issued Documents” या “Pull Documents” सेक्शन में जाएं।

स्टेप 4. शिक्षा बोर्ड की सूची में से Maharashtra State Board चुनें।

स्टेप 5. “SSC Marksheet 2026” विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 6. रोल नंबर/सीट नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 7. “Get Document” या “Submit” बटन दबाएं।

स्टेप 8. स्क्रीन पर डिजिटल मार्कशीट दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं।

Maharashtra SSC Result 2026 ऐसे चेक करें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: mahresult.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “SSC Examination Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर/सीट नंबर और अपनी माँ का पहला नाम (जैसा कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा है) दर्ज करें।

स्टेप 4. अपने विषय-वार अंक देखने के लिए “View Result” पर क्लिक करें।

स्टेप 5. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकालकर रखें।

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