Maharashtra Police Recruitment 2027: महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य में 2027 के दौरान करीब 8,100 पुलिस पदों पर भर्ती किए जाने की तैयारी चल रही है। इन पदों में वे रिक्तियां शामिल होंगी, जिनके जून 2027 तक खाली होने का अनुमान है। राज्य के गृह विभाग ने संभावित रिक्तियों का डेटा जुटाना शुरू कर दिया है।

फिलहाल, महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2027 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में 8,100 पदों की संख्या और आवेदन की संभावित तारीखों को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद ही पदवार वैकेंसी, योग्यता, आयु सीमा, फीस और चयन प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी स्पष्ट होगी।

Maharashtra Police Bharti 2027: 8,100 पदों पर भर्ती की तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार अगले साल पुलिस विभाग में लगभग 8,100 रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है। इन पदों की पहचान उन रिक्तियों के आधार पर की जा रही है, जो जून 2027 तक उपलब्ध होने की संभावना है। इसके लिए गृह विभाग की ओर से राज्य में संभावित पुलिस रिक्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। अंतिम संख्या और पदों का वितरण इसी प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगा।

सोलापुर में 117 पदों की संभावना

प्रस्तावित भर्ती से जुड़ी जानकारी में सोलापुर के लिए 117 पदों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, राज्य के अन्य जिलों में पदों का अंतिम वितरण आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

Maharashtra Police Recruitment 2027: कब शुरू हो सकता है आवेदन?

रिपोर्ट किए गए संभावित शेड्यूल के मुताबिक दिसंबर 2026 में आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। एक अन्य रिपोर्ट में संभावित आवेदन अवधि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 बताई गई है। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया जनवरी 2027 से शुरू होने की संभावना है। हालांकि, ये तारीखें अभी संभावित/रिपोर्टेड हैं इसलिए उम्मीदवारों को इन्हें आधिकारिक आवेदन कार्यक्रम न मानने की सलाह दी जाती है।

Maharashtra Police Bharti 2027: संभावित शेड्यूल

भर्ती प्रक्रिया संभावित समय संभावित रिक्तियों का आकलन जून 2027 तक की रिक्तियां ऑनलाइन आवेदन दिसंबर 2026 संभावित आवेदन अवधि 1 से 31 दिसंबर 2026 भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जनवरी 2027 संभावित भर्ती अवधि जनवरी से मार्च 2027 कुल संभावित पद करीब 8,100 आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं

यह शेड्यूल मौजूदा रिपोर्टों पर आधारित है। अंतिम तारीखें महाराष्ट्र पुलिस की आधिकारिक अधिसूचना में ही मान्य होंगी।

Maharashtra Police Recruitment 2027 Notification कब आएगा?

अभी तक 8,100 पदों वाली महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2027 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर फिलहाल पिछली भर्ती से जुड़े अपडेट उपलब्ध हैं।

किन पदों पर हो सकती है भर्ती?

फिलहाल 8,100 पदों का विस्तृत पदवार ब्रेकअप जारी नहीं हुआ है। इसलिए कांस्टेबल, ड्राइवर या अन्य पुलिस पदों की निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। पदों की संख्या और नाम की पूरी जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आएगी।

Maharashtra Police Bharti 2027 के लिए अभी क्या करें?

जिन अभ्यर्थियों का लक्ष्य महाराष्ट्र पुलिस भर्ती है, उनके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी शुरू करना उपयोगी रहेगा। खासकर लिखित परीक्षा के विषयों और शारीरिक दक्षता से संबंधित तैयारी को नियमित रखा जा सकता है। साथ ही उम्मीदवारों को महाराष्ट्र पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती से जुड़े नोटिस नियमित रूप से चेक करने चाहिए।