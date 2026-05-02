maharesult.nic.in, Maharashtra Board HSC 12th Result 2026 hscresult.mahahsscboard.in, mahahsscboard.in LIVE: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) आज 2 मई 2026 को महाराष्ट्र बोर्ड HSC यानी कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया गया है और आधिकारिक वेबसाइट पर दोपहर 1 बजे रिजल्ट लिंक एक्टिव किया जाएगा।

छात्र अपना Maharashtra HSC Result 2026 आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in, hscresult.mkcl.org, hscresult.mahahsscboard.in और maharesult.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। इसके अलावा IE Education पोर्टल पर भी रिजल्ट और पास स्टेटस देखा जा सकेगा।

Maharashtra Board HSC Result 2026: यहां चेक करें

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पहले बोर्ड की ओर से बताया गया था कि रिजल्ट दोपहर 1 बजे जारी होगा, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर अब 12 बजे रिजल्ट जारी होने की जानकारी दी गई है।

ऐसे चेक करें Maharashtra HSC 12th Result 2026

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाएं।

स्टेप 2. HSC Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें।

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