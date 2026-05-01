Maharashtra Board 12th Result 2026 LIVE: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) ने HSC यानी कक्षा 12वीं परीक्षा 2026 के परिणाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी ने बताया कि महाराष्ट्र बोर्ड HSC रिजल्ट 2026 शनिवार, 2 मई 2026 को दोपहर 1 बजे जारी किया जाएगा। छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट्स और DigiLocker के माध्यम से देख सकेंगे।

इस साल महाराष्ट्र बोर्ड HSC परीक्षा 2026 के लिए पूरे राज्य से कुल 15,32,487 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इनमें विभिन्न स्ट्रीम के छात्र शामिल हैं, जिसकी स्ट्रीम वाइज जानकारी इस प्रकार है।

साइंस स्ट्रीम: 7,99,773

आर्ट्स स्ट्रीम: 3,80,692

कॉमर्स स्ट्रीम: 3,20,152

वोकेशनल स्ट्रीम: 27,378

आईटीआई : 4,492

9 मंडलों में आयोजित हुई परीक्षा

महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की 9 डिवीजनों में परीक्षा आयोजित की गई थी। इनमें मुंबई, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, अमरावती, कोल्हापुर और कोंकण शामिल हैं।

DigiLocker पर भी उपलब्ध होगा रिजल्ट

महाराष्ट्र बोर्ड HSC 12वीं रिजल्ट 2026 DigiLocker पर भी उपलब्ध रहेगा। छात्र डिजिटल मार्कशीट वहां से भी डाउनलोड कर सकेंगे।

पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट?

पिछले वर्ष HSC परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 91.88% रहा था, जो उससे पिछले वर्ष के 93.37% की तुलना में थोड़ा कम था।

लड़कियों का पास प्रतिशत: 94.54%

लड़कों का पास प्रतिशत: 89.51%

इससे साफ है कि छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों की तुलना में बेहतर रहा था।

ऐसे चेक करें Maharashtra HSC 12th Result 2026

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in, mahahsscboard.in या hscresult.mkcl.org पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर उपलब्ध “HSC Examination March – 2026 Result” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना सीट नंबर और मां का पहला नाम दर्ज करें।

स्टेप 4. यदि माता का नाम हॉल टिकट में दर्ज नहीं है, तो ‘XXX’ लिखें।

स्टेप 5. “View Result” पर क्लिक करें।

स्टेप 6. मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

ऑनलाइन जारी होने वाली मार्कशीट अस्थायी (Provisional) होगी। मूल मार्कशीट छात्रों को बाद में अपने स्कूल से प्राप्त करनी होगी। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने अंकों की सावधानीपूर्वक जांच करें।

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