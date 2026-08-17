Maharashtra HSC 2027 Registration: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) ने HSC यानी कक्षा 12वीं की फरवरी-मार्च 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमित कक्षा 12वीं के छात्रों के साथ रिपीट कैंडिडेट्स, प्राइवेट स्टूडेंट्स और कुछ अन्य पात्र श्रेणियों के विद्यार्थी भी परीक्षा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 से शुरू हुई है और नियमित आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

Maharashtra HSC 2027 Registration शुरू

महाराष्ट्र बोर्ड ने एचएससी फरवरी-मार्च 2027 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमित कक्षा 12वीं के विद्यार्थी SARAL सिस्टम के जरिए परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए पिछले शैक्षणिक वर्ष में जनरेट हुआ PFN-ID इस्तेमाल करना होगा। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि आवेदन जमा करने से पहले फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें।

31 अक्टूबर तक भर सकेंगे फॉर्म

महाराष्ट्र एचएससी 2027 परीक्षा के लिए नियमित आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। समय पर आवेदन करने से अतिरिक्त लेट फीस और अंतिम समय में होने वाली तकनीकी परेशानियों से बचा जा सकता है।

31 अक्टूबर के बाद भी मिलेगा आवेदन का मौका

जो विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बोर्ड ने अतिरिक्त अवसर भी रखा है। 1 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक लेट फीस के साथ आवेदन किया जा सकेगा। इसके बाद 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक अतिरिक्त लेट फीस के साथ आवेदन करने का एक और मौका मिलेगा।

किन छात्रों को आवेदन करना होगा?

बोर्ड की आवेदन प्रक्रिया में सिर्फ नियमित कक्षा 12वीं के छात्र ही नहीं, बल्कि अन्य पात्र श्रेणियां भी शामिल हैं। इसमें रिपीट कैंडिडेट्स, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट वाले प्राइवेट स्टूडेंट्स और वोकेशनल व अन्य निर्धारित श्रेणियों के विद्यार्थी शामिल हैं।

नियमित छात्रों के लिए जरूरी विद्यार्थी संबंधी जानकारी FYJC ऑनलाइन सिस्टम से ली जाएगी। वहीं MCVC और ITI स्ट्रीम के ऐसे छात्रों की जानकारी, जिनका रिकॉर्ड FYJC सिस्टम में उपलब्ध नहीं है, संबंधित डिविजनल बोर्ड को उपलब्ध करानी होगी।

APPAR ID दर्ज करना भी जरूरी

जिन विद्यार्थियों के पास APPAR ID है, उन्हें आवेदन फॉर्म भरते समय अपना APPAR ID भी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। छात्रों को आवेदन जमा करने से पहले अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी अच्छी तरह जांच लेने की सलाह दी गई है।

फोटो अपलोड करते समय इन बातों का रखें ध्यान

Maharashtra HSC 2027 आवेदन में फोटो अपलोड करने को लेकर भी बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी।

फोटो से जुड़ी प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

फोटो पिछले 6 महीने के भीतर खींची गई हो।

फोटो कलर पासपोर्ट साइज की हो।

फोटो JPG फॉर्मेट में हो।

फोटो का साइज 25 KB से 40 KB के बीच होना चाहिए।

छात्र का चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए।

फोटो में दोनों आंखें और दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।

फोटो का बैकग्राउंड और अन्य तकनीकी मानक बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

छात्रों को क्या करना चाहिए?

HSC 2027 की परीक्षा देने वाले छात्रों को सबसे पहले अपने स्कूल/जूनियर कॉलेज से आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए। नियमित छात्रों को SARAL सिस्टम में उपलब्ध जानकारी और PFN-ID से संबंधित विवरण की पुष्टि करनी चाहिए। फॉर्म भरने के बाद सभी विवरणों को दोबारा चेक करके ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

बोर्ड ने छात्रों और स्कूलों से नियमित आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से पहले प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि लेट फीस और अंतिम समय की परेशानियों से बचा जा सके।

Maharashtra HSC 2027: महत्वपूर्ण तारीखें