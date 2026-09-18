Maharashtra Board Exam 2027: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) ने फरवरी-मार्च 2027 में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तारीखें जारी कर दी हैं। बोर्ड के अनुसार, एचएससी यानी कक्षा 12वीं की लिखित परीक्षा 8 फरवरी से 16 मार्च 2027 तक होगी। वहीं एसएससी यानी कक्षा 10वीं की लिखित परीक्षा 15 फरवरी से 11 मार्च 2027 तक आयोजित की जाएगी।

बोर्ड ने परीक्षा की तारीखें पहले जारी करने का उद्देश्य स्कूलों, जूनियर कॉलेजों और विद्यार्थियों को सिलेबस की बेहतर योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय देना बताया है। विषयवार विस्तृत टाइम टेबल बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

Maharashtra Board 2027: 10वीं और 12वीं की परीक्षा कब होगी?

महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 12वीं की HSC परीक्षा पहले शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 10वीं की SSC लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा प्रैक्टिकल/आंतरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षा HSC कक्षा 12वीं 20 जनवरी से 6 फरवरी 2027 8 फरवरी से 16 मार्च 2027 SSC कक्षा 10वीं 28 जनवरी से 13 फरवरी 2027 15 फरवरी से 11 मार्च 2027

यह तारीखें महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा घोषित फरवरी-मार्च 2027 परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार हैं।

HSC 2027: 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगी?

कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल, ग्रेडेड, ओरल और इंटरनल इवैल्यूएशन की प्रक्रिया 20 जनवरी से 6 फरवरी 2027 के बीच होगी। इसके बाद HSC की लिखित परीक्षाएं 8 फरवरी से 16 मार्च 2027 तक चलेंगी। विद्यार्थियों को विषयवार पेपर की तारीख के लिए बोर्ड द्वारा जारी होने वाले विस्तृत टाइम टेबल का इंतजार करना होगा।

SSC 2027: 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख

महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी यानी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल, ग्रेडेड, ओरल और इंटरनल इवैल्यूएशन 28 जनवरी से 13 फरवरी 2027 के बीच आयोजित करेगा। इसके बाद कक्षा 10वीं की लिखित बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 11 मार्च 2027 तक चलेगी।

Maharashtra Board Exam 2027: 9 डिविजनल बोर्ड में होंगे एग्जाम

महाराष्ट्र बोर्ड की 2027 की SSC और HSC परीक्षाएं राज्य के 9 डिविजनल बोर्ड के अंतर्गत आयोजित की जाएंगी। इनमें पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोंकण शामिल हैं।

क्या जारी हो गया है पूरा Maharashtra Board Time Table 2027?

अभी बोर्ड ने परीक्षा की संभावित अवधि और प्रैक्टिकल/आंतरिक मूल्यांकन की तारीखें घोषित की हैं। प्रत्येक विषय के पेपर की तारीख वाला विस्तृत टाइम टेबल अलग से जारी किया जाएगा।

MSBSHSE के आधिकारिक नोटिफिकेशन पेज पर 2027 की SSC और HSC परीक्षाओं से संबंधित आवेदन प्रक्रिया के नोटिस पहले ही उपलब्ध हैं। इसलिए विद्यार्थियों को विषयवार डेटशीट के लिए महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर नजर रखनी चाहिए।

तारीखें पहले क्यों जारी की गईं?

बोर्ड ने फरवरी-मार्च 2027 की परीक्षाओं की संभावित तारीखें पहले जारी करने का उद्देश्य स्कूलों, जूनियर कॉलेजों और विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना बताया है। इससे संस्थान सिलेबस पूरा करने और विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी की योजना बनाने में मदद मिल सकेगी।