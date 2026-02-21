महाराष्ट्र में कक्षा 10वीं के बाद 12वीं की बोर्ड परीक्षा का भी एक पेपर कथित रूप से लीक हो गया है। दरअसल, 18 फरवरी 2026, बुधवार को आयोजित हुई केमेस्ट्री विषय की परीक्षा से जुड़ा एक लीक का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि नागपुर में महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सर्कुलेट हो गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।

एक लड़की के बार-बार वॉशरूम जाने से हुआ शक

पुलिस इस जांच में जुटी है कि आखिर चाक-चौबंद व्यवस्था के बीच कैसे केमेस्ट्री जैसे अहम सब्जेक्ट का पेपर लीक हो गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नागपुर के एक परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक का पता तब चला। जब शक तब हुआ जब एक फीमेल स्टूडेंट बार-बार वॉशरूम गई। उसके फोन की जांच में पता चला कि पेपर और संभावित जवाब सर्कुलेट किए गए थे। पुलिस को एक प्राइवेट कोचिंग संचालक पर शक है। नागपुर पुलिस ने की सदर थाने में केस दर्ज किया है।

फिजिक्स का पेपर भी हुआ था लीक!

जानकारी के मुताबिक, यह घटना नागपुर के सेंट उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की है। जांच में यह भी पता चला है कि न सिर्फ केमिस्ट्री, बल्कि 16 फरवरी को हुआ फिजिक्स का पेपर भी व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ था। इंस्पेक्टरों ने स्टूडेंट का स्मार्टफोन जब्त कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि इसके एनालिसिस से पता चला कि एग्जाम शुरू होने से पहले क्वेश्चन पेपर एक WhatsApp ग्रुप पर शेयर किया गया था, और उसी ग्रुप में संभावित जवाब भी शेयर किए गए थे। स्टूडेंट के बयान के आधार पर, दूसरे स्टूडेंट से पूछताछ की जा रही है।

अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि एक प्राइवेट कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसे के लिए क्वेश्चन पेपर शेयर किया था। सदर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

महाराष्ट्र में इससे पहले कक्षा 10वीं का पेपर भी लीक हुआ था। 10वीं का पहला पेपर लैंग्वेज का था। परीक्षा शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही यवतमाल और जालना जिले में मराठी भाषा के पेपर लीक का मामला आया था।