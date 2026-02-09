महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कल से यानी 10 फरवरी 2026 से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही हैं। इन दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 20 लाख से अधिक बच्चे 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। दोनों राज्यों में जो भी स्टूडेंट इन परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले हैं उनके लिए एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले बोर्ड के अहम दिशानिर्देशों को जान लेना बहुत जरूरी है।

महाराष्ट्र में 11 मार्च तक चलेंगी बोर्ड परीक्षा

महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) की कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 13 लाख से अधिक बच्चे उपस्थित होंगे। यह परीक्षा राज्य के 3387 सेंटर्स पर 61,484 क्लासरूम में आयोजित की जाएगी। इसमें से 85 प्रतिशत क्लासरूम सीसीटीवी सर्विलांस में होंगे। महाराष्ट्र में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 11 मार्च को समाप्त होंगी।

कैंडिडेट्स के लिए बोर्ड की गाइडलाइन

स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम सेंटर पर टाइम से जाना होगा। देर से एंट्री की इजाजत नहीं होगी और कैंडिडेट्स को एग्जाम शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले सीट पर बैठना होगा। स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी सेंटर पर लानी होगी। जब तक स्टूडेंट हॉल टिकट नहीं लाएगा, उन्हें एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल ID कार्ड ठीक से पहनना होगा। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने पेन, काले और नीले दोनों, एक स्केल, एक पेंसिल, एक इरेजर, शार्पनर साथ लाएं। पिछले साल की प्रैक्टिस को जारी रखते हुए, क्वेश्चन पेपर जल्दी नहीं बांटे जाएंगे। इसके बजाय, स्टूडेंट्स को पेपर पढ़ने के लिए आखिर में 10 एक्स्ट्रा मिनट दिए जाएंगे। इसके अलावा, स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए सिर्फ़ बोर्ड के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर ही भरोसा करें और ऑनलाइन अफवाहों से बचें।

मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा 7 मार्च तक चलेंगी

मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (MPBSE) कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 10 फरवरी 2026 से शुरू करेगा। यह बोर्ड परीक्षा 7 मार्च तक चलेंगी। इन बोर्ड परीक्षाओं में 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे। जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। वे MP बोर्ड क्लास 12 पेपर पैटर्न 2026 और लास्ट-मिनट एग्जाम गाइडलाइन जल्दी से देख सकते हैं ताकि एग्जाम के दौरान कोई भी जरूरी जानकारी मिस न हो।