स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र ने MAH-MHT CET 2026 PCM ग्रुप की पहली परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है। उम्मीदवार 20 मई से 22 मई 2026 तक परीक्षा के प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। ऐसे छात्र जिन्हें लगता है कि किसी प्रश्न में गलती, अस्पष्टता या मूल्यांकन में समस्या है, वे आधिकारिक वेबसाइट mahacet.org पर जाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

प्रति प्रश्न देना होगा इतना शुल्क

स्टेट सीईटी सेल के अनुसार, उम्मीदवारों को प्रत्येक आपत्ति के लिए 1000 रुपये का ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। यह भुगतान आपत्ति दर्ज करते समय ही करना अनिवार्य है। प्राधिकरण का कहना है कि यह व्यवस्था केवल गंभीर और उचित आपत्तियों को स्वीकार करने के उद्देश्य से लागू की गई है ताकि अनावश्यक चुनौतियों को रोका जा सके।

उम्मीदवार ऐसे दर्ज करें आपत्ति

MAH MHT CET 2026 PCM प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट mahacet.org पर जाएं।

स्टेप 2. Candidate Login पोर्टल खोलें।

स्टेप 3. MAH-MHT CET 2026 PCM Objection लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. संबंधित प्रश्न चुनें और आपत्ति का कारण लिखें।

स्टेप 5. जरूरी दस्तावेज या प्रमाण अपलोड करें।

स्टेप 6. प्रति प्रश्न 1000 रुपये शुल्क ऑनलाइन जमा करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट सुरक्षित रखें।

पोर्टल पर मिलेगा रियल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग फीचर

इस बार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए CET Cell ने उम्मीदवारों के लॉगिन पोर्टल में ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग फीचर भी जोड़ा है। इसके जरिए छात्र अपनी दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति रियल टाइम में देख सकेंगे।

PCM और PCB ग्रुप में इतने छात्रों ने दी परीक्षा

MAH-MHT CET 2026 PCB ग्रुप की पहली परीक्षा में लगभग 2.64 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे, जबकि दूसरी परीक्षा में 95,634 छात्रों ने भाग लिया। वहीं PCM ग्रुप की पहली परीक्षा में करीब 4.54 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। PCM ग्रुप की दूसरी परीक्षा फिलहाल जारी है।

2027 से दिसंबर-जनवरी में हो सकती है पहली परीक्षा

महाराष्ट्र सीईटी सेल के आयुक्त दिलीप सरदेसाई के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से MHT-CET की पहली परीक्षा 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के बीच आयोजित करने की योजना है। यह फैसला राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ बेहतर समन्वय बनाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है।

पहली बार छात्रों को मिले दो प्रयास

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में पहली बार CET Cell ने PCM, PCB और MBA/MMS ग्रुप के उम्मीदवारों को दो प्रयास (Two Attempts) का विकल्प दिया है। इस वर्ष पहला प्रयास अप्रैल 2026 में आयोजित हुआ, जबकि दूसरा प्रयास मई 2026 में हो रहा है।