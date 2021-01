MPPEB Group 2 Sub Group 4 Exam Admit Card 2020: कई पदों पर कुल 259 रिक्तियों भरी जाएंगी।

MPPEB Group 2 Admit Card 2020, MP Vyapam Sub Group 4 Exam Admit Card 2020: मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) ने ग्रुप -02 (सब ग्रुप -04) भर्ती परीक्षा के लि एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। MPPEB Group 2 2021 के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार परीक्षा अब अपना कॉल लेटर एमपीपीईबी की आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि के साथ कैप्च्य कोड दर्ज करना होगा।

मध्य प्रदेश पीईबी रिक्रूटमेंट 2020 के जरिए MP Vyapam ग्रुप-02 (सब ग्रुप-04) के असिस्टेंट ऑडिटर, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कई पदों पर कुल 259 रिक्तियों भरी जाएंगी। कई पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 29 जनवरी से 04 फरवरी 2021 तक राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी।

How Download MPPEB MP Vyapam Group 2 Admit Card 2021: यहां देखें

चरण 1: MPPEB की आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, लेटेस्ट अपडेट्स में जाएं।

चरण 3: यहां फ्लैश हो रहे, ‘Test Admit Card – Group-02 (Sub Group-04) Sahayak Sanparikshak, Kanishth Sahayak, Data Entry Operator and Other Post Recruitment Test – 2020’ लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: यह आपको एक नई विंडो पर पहुंचा दिया जाएगा, जहां परीक्षा के सभी निर्देश मिल जाएंगे।

चरण 5: फिर, मांगी गई जरूरी डिटेल जैसे 13 अंकों एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और कोड दर्ज करें।

चरण 6: अब सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।

चरण 7: एमपीपीईबी MP Vyapam Group 2 Admit Card 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट अपने पास रखें।

बता दें कि, एमपी पीईबी भर्ती 2020 के जरिए कई पदों पर कुल 259 रिक्तियों भरी जाएंगी। इनमें असिस्टेंट के 50 पद, जूनियर असिस्टेंट 100 पद, स्टेनो टाइपिंग हिंदी 06 पद, स्टेनो टाइपिंग अंग्रेजी 01 पद, टाइपिस्ट 03 पद खाली हैं। जबकि असिस्टेंट ऑडिटर 35, डाटा एंट्री ऑपरेटर 41, रिसेप्सनिश्ट 08, कैटलॉगर 02, असिस्टेंट लाइब्रेरिएन 03, इंस्पेक्टर 02, ऑडिटर 02 और ट्रांसलेटर संविदा के 05 पदों पर रिक्तियां शामिल हैं।

