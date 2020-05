MP Board Class 10th, 12th Exam result 2020: मध्यप्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। एमपी के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार, 16 मई 2020 को बताया कि राज्य में कोरोनावायरस महामारी के कारण मौजूदा हालातों को देखते हुए 10वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी। उन्होंने बताया कि, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेश (MPBSE) 10वीं की मेरिट लिस्ट सालभर में हुईं परीक्षाओं के आधार जारी करेगा जबकि 12वीं बोर्ड एग्जाम अगले माह आयोजित होने की उम्मीद है। 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीख के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एग्जाम 8 जून 2020 से 16 जून तक आयोजित किए जा सकते हैं। इसके अलावा सीएम ने प्राइवेट स्कूलों को कहा कि वे छात्रों से केवल ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं।

दरअसल, राजस्थान सरकार ने भी मुश्किल घड़ी में छात्रों के मानसिक तनाव और मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए बिना एग्जाम के अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला लिया है। 10वीं के पेपर 21 मार्च से स्थगित हैं जिन्हें लेकर फैसला लिया गया है कि अब स्थगित पेपर नहीं लिए जाएंगे। जो पेपर हो चुके हैं उन्हीं पेपर की परफॉर्मेंस के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा और जो पेपर नहीं हो सके हैं उनके आगे पास लिखा जाएगा।

Private schools are allowed to charge only tuition fee from students for the period between March 19 & the date when #lockdown ends: Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan https://t.co/stQdKJHZkp

— ANI (@ANI) May 16, 2020