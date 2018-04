यूपी बोर्ड रिजल्ट 2018: जारी हुए इंटमीडिए परीक्षा के परिणाम, upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर करें चेक

UPMSP, UP Board 12th Result 2018 UPDATES from www.upmsp.edu.in: UP Board 12th Result 2018 आ गया है। UP Board Result 2018 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in और upmspresults.up.nic.in पर घोषित कर दिया गया है। UP Board का 12वीं का रिजल्ट दोपहर 12:35 बजे बोर्ड की वेबसाइट पर घोषित किया गया। यूपी बोर्ड 12वीं के ये हैं टॉप 5 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स रजनीश शुक्ला: 93.20%, अक्षय मौर्य: 93.20%, अन्नया राय: 92.6%, अभिषेक कुमार: 92.2%, अजीत पटेल: 92.2%।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महेश शर्मा ने कहा था कि हमें खुशी है कि नकल मुक्त परीक्षा हुईं और कॉपी भी समय पर चेक हो गईं। इस साल यूपी बोर्ड में कुल 66.37 लाख लोगों ने रजिस्टर कराया था। इनमें से 10वीं क्लास के लिए 36,55,691 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कराया था।

ऐसे करें चेक: सबसे पहले UP Board की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं। इसके बाद यहां UP Board 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए लिंक आ रहा होगा। अब इस लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नया पेज खुल जाएगा। अब यहां जरुरी डिटेल्स जैसे रोल नंबर आदि डाल दें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा। अब इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।

UP Board 10th Result 2018 UPDATES from www.upresults.nic.in: यूपी बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आज, यूं करें चेक