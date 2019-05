राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस रिजल्ट कैसे करें चेक: Rajasthan RBSE 12th Science and Commorce Results 2019 How to check

राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) 12वीं साइंस और कॉमर्स एग्जाम में शामिल स्टूडेंट्स सबसे पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानें के बाद रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर कर सबमिट करें।राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस और कॉमर्स रिजल्ट आपके सामने होगा।राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस और कॉमर्स रिजल्ट की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी।