Karnataka SSLC Results 2018 Declared: कर्नाटक 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित, ऐसे चेक करें

Karnataka SSLC Results 2018 declared at www.karresults.nic.in, kseeb.kar.nic.in: कर्नाटक सेकेंड्री एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, (KSEEB) SSLC यानी 10वीं कक्षा के नतीजे 7 मई को जारी कर दिए गए हैं। नतीजे दोपहर 12 बजे से पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। परीक्षार्थी अपने रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बातचीत में KSEEB के सचिव ने कहा था कि नतीजे छात्र मोबाइल ऐप के जरिए भी चेक कर सकते हैं। छात्र अपने नतीजे kseeb.kar.nic.in और karresults.nic.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य पार्टनर वेबसाइट्स जैसे www.indiaresults.com और www.examresults.net पर भी नतीजे देखे जा सकते हैं।

Live Blog Karnataka SSLC Results 2018 to be declared shortly at www.karresults.nic.in, kseeb.kar.nic.in