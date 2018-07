ICAI CA Final May Result 2018, ICAI CPT Result June 2018, CA Foundation June Result 2018 at www.icaiexam.icai.org, www.icai.nic.in, www.icai.org.in : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) सीए फाइनल, फाउंडेशन परीक्षा और सीपीटी परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट icaiexam.icai.org, caresults.icai.org और icai.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। ICAI ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी थी कि मई और जून में हुई इन परीक्षाओं के परिणाम 20 जुलाई मतलब आज जारी करेगा। रिजल्ट देखने के लिए स्टू़डेंट्स को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। जिसके बाद अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। ICAI CA Final, Foundation, CPT Result 2018: सीए फाइनल, फाउंडेशन और सीपीटी परीक्षा के परिणाम घोषित

