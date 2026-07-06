CBSE Class 10th Second Board Exam Result 2026 Date LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द जारी किए जाने की संभावना है। सेकेंड बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र-छात्राएं अब अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीएसई इस सप्ताह किसी भी समय रिजल्ट जारी कर सकता है, हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है।

इस वर्ष पहली बार लागू हुई दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 के छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए दूसरा अवसर दिया गया था। परीक्षा में शामिल छात्रों के लिए ‘बेस्ट ऑफ टू’ नीति लागू होगी, यानी दोनों प्रयासों में प्राप्त अंकों में से बेहतर अंक अंतिम परिणाम में शामिल किए जाएंगे।

कब हुई थी CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा?

सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में लगभग 6.68 लाख छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया था।

इन वेबसाइट्स पर जारी होगा रिजल्ट

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे:

cbse.gov.in

cbseresults.nic.in

इसके अलावा छात्र DigiLocker और UMANG ऐप के माध्यम से भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।

CBSE 10th Second Board Result 2026 ऐसे चेक करें

स्टेप 1. सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

मार्कशीट में क्या होगा खास?

सीबीएसई द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल मार्कशीट में छात्रों के विषयवार अंक, कुल अंक, पास/फेल स्थिति और अंतिम परिणाम दर्ज होगा। सेकेंड बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बेस्ट स्कोर को अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा। छात्रों को मूल मार्कशीट बाद में अपने स्कूलों से प्राप्त होगी।

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