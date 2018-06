Bihar Board 10th Result 2018 Live Updates: BSEB 10वीं बिहार बोर्ड का रिजल्ट आज, सबसे पहले ऐसे देखें अपने स्कोर्स

Bihar Board BSEB 10th Result 2018, बिहार बोर्ड मैट्रिक 10वीं रिजल्ट 2018 at www.biharboard.ac.in, www.biharboardonline.bihar.gov.in, www.indiaresults.com: बिहार बोर्ड बुधवार यानी आज 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी कर देगा। 10वीं के विद्यार्थी आज अपने नतीजे देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। नतीजे Bihar Board BSEB अपनी ऑफिशियल बेवसाइट www.biharboard.ac.in पर जारी करेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं नतीजे देखने का तरीका। ऑनलाइन नतीजे देखने के लिए ऑफिशियल बेवसाइट www.biharboard.ac.in पर विजिट करें। वेबसाइट के होम पेज पर आपको Bihar Board 10th Results 2018, Bihar Board Matric Results 2018 का लिंक नजर आएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद नई आपको अपना रोल नंबर सबमिट करना होगा। रोल नंबर सबमिट करते ही नतीजे आपकी स्क्रीन पर होंगे। डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। www.biharboard.ac.in के अलावा आप ऑनलाइन Bihar Board 10th Results 2018, Bihar Board Matric Results 2018, examresults.net/bihar/ और bihar.indiaresults.com पर भी देख सकते हैं।

Live Blog Bihar Board BSEB 10th Result 2018 to be declared shortly at www.biharboard.ac.in, www.biharboardonline.bihar.gov.in