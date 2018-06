Maha SSC 10th Result 2018 LIVE Shortly at www.mahresult.nic.in, www.mahasscboard.in: महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट यहां करें चेक

www.maharashtraeducation.com, www.mahresult.nic.in, www.mahasscboard.in, Maharashtra SSC 10th Result 2018, Maha MSBSHSE SSC 10th Result 2018 Live Updates: Maharashtra SSC Result 2018, Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education MSBSHSE आज 8 जून को Maharashtra SSC Result 2018, Maharashtra SSC Class 10 Result 2018 जारी करने जा रहा है। MSBSHSE Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education दोपहर 1 बजे Maharashtra SSC Class 10 Result 2018, Maharashtra SCC Result 2018 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर जारी करेगा।

महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एजुकेशन MSBSHSE ने SSC Class 10 exam 2018 1 मार्च से लेकर 24 मार्च तक कराए थे। अगर ट्रेफिक ज्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हों तो वह SSC Results 2018, Maharashtra SSC Class 10 Results 2018 examresults.net/maharashtra, results.nic.in/index और results.maharashtraeducation.com, maharashtra.indiaresults पर भी चेक कर सकते हैं।