दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में आस्था कुंज पार्क में नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना और उसके बाद कॉलेज के पिछले गेट के पास पुलिस मुठभेड़ के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमन (LSR) ने ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित कर दी हैं। कॉलेज ने बुधवार की कक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने का फैसला किया है।

कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं, शिक्षकों और स्टाफ को पिछले गेट के आसपास एकत्र न होने की सलाह दी है। प्रशासन दिल्ली पुलिस के संपर्क में है और कैंपस के आसपास सुरक्षा एवं पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की गई है।

LSR College में क्यों ऑनलाइन हुईं कक्षाएं?

यह फैसला आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले के बाद लिया गया। पुलिस के अनुसार, मामले के आरोपियों की तलाश के दौरान मंगलवार को एलएसआर कॉलेज के पिछले गेट से करीब 50 मीटर दूर मुठभेड़ हुई।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में शामिल एक व्यक्ति ने पुलिस टीम पर गोली चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ। इसके बाद कॉलेज के आसपास सुरक्षा को लेकर छात्राओं और स्टाफ में चिंता बढ़ी।

मंगलवार दोपहर से कक्षाएं स्थगित

रिपोर्टों के अनुसार, लेडी श्रीराम कॉलेज ने मंगलवार को दोपहर से नियमित कक्षाएं स्थगित कर दी थीं। इसके बाद बुधवार की कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराने का निर्णय लिया गया। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को इस फैसले का आधार बताया है।

कॉलेज की प्राचार्य कनिका के. आहूजा ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद कक्षाएं रद्द की गईं। उन्होंने छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता बताते हुए फैकल्टी मेंटर्स और कॉलेज काउंसलर को जरूरत पड़ने पर छात्रों की सहायता के लिए उपलब्ध रहने को कहा है।

9 बजे हुई आपात बैठक

एलएसआर स्टूडेंट यूनियन ने मंगलवार रात करीब 9 बजे आपात ऑनलाइन जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित की। इसमें कॉलेज परिसर और आसपास छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान कॉलेज के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर चर्चा हुई। छात्र संघ की ओर से कॉलेज प्रशासन के समक्ष सुरक्षा से जुड़े मुद्दे औपचारिक रूप से रखने की बात कही गई है।

बैक गेट के आसपास न जाने की सलाह

कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं, शिक्षकों और स्टाफ से एलएसआर के बैक गेट के आसपास जमा नहीं होने को कहा है। इसके साथ ही कैंपस की परिधि के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया है। कॉलेज की ओर से पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग भी की गई है, खासकर कैंपस के आसपास के इलाकों में।

आस्था कुंज पार्क में क्या हुआ था?

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 21 सितंबर की शाम एक 17 वर्षीय लड़की अपने पुरुष मित्र के साथ कालकाजी मंदिर गई थी। इसके बाद दोनों आस्था कुंज पार्क पहुंचे। पुलिस के मुताबिक, तीन लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए दोनों को रोका और लड़की को उसके मित्र से अलग कर दिया। लड़की ने आरोप लगाया कि इसके बाद पार्क के एक हिस्से में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मामले में POCSO Act और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

मामले की जांच के दौरान आरोपियों की तलाश की गई। पुलिस के अनुसार, मंगलवार को अमर कॉलोनी इलाके में एक आरोपी से मुठभेड़ हुई, जिसमें वह पैर में गोली लगने से घायल हुआ। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

मुठभेड़ कॉलेज के पिछले गेट के बेहद करीब होने के बाद छात्राओं में सुरक्षा को लेकर चिंता सामने आई। रिपोर्टों के मुताबिक, आसपास PG और अन्य आवासीय इलाकों में रहने वाली कई छात्राएं कॉलेज आने-जाने के लिए इस क्षेत्र से गुजरती हैं।

फिलहाल कॉलेज की नियमित ऑफलाइन कक्षाओं को स्थगित कर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने फैकल्टी मेंटर्स और काउंसलर को छात्रों के लिए उपलब्ध रहने को कहा है।