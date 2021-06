केन्द्रीय विद्यालय संगठन आज, 30 जून, 2021 को केवीएस प्रवेश 2021 कक्षा 1 की दूसरी लिस्ट जारी करेगा। माता-पिता और अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, वे केवीएस की आधिकारिक साइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर ऑनलाइन लिस्ट देख सकते हैं। प्रवेश के लिए पहली लिस्ट 23 जून, 2021 को जारी की गई थी। चयनित सूची के पात्र उम्मीदवारों का प्रवेश केवल सेवा प्राथमिकता श्रेणी (I और II) से आरटीई के अनुसार होगा।

सीटें खाली रहने पर तीसरी लिस्ट 5 जुलाई 2021 को जारी की जाएगी। अनारक्षित सीटों के लिए प्राथमिकता सेवा श्रेणी के अनुसार उम्मीदवारों की अनंतिम चयन सूची की घोषणा 2 जुलाई से 6 जुलाई 2021 तक होगी। माता-पिता और अभिभावक नीचे दिए गए आसान स्टेप का पालन करके लिस्ट चेक कर सकते हैं।

How to check Class 1 second list KVS Admission 2021

सबसे पहले संबंधित केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

About KVS पर क्लिक करें और निर्देशिकाओं पर जाएं।

विद्यालय और विद्यालय के क्षेत्र का चयन करें जहां आप आवेदन करते हैं।

सर्च पर क्लिक करें और स्कूल की डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगी।

विद्यालय की वेबसाइट के शैक्षणिक अनुभाग के अंतर्गत वेबसाइट पर एडमिशन डिटेल्स लिंक पर क्लिक करें।