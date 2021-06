KVS Class 1 Admission Merit List 2021: केंद्रीय विद्यालय आज पहली क्लास में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी करने वाला है। माता-पिता और अभिभावक आधिकारिक नोटिस kvsonlineadmission.kvs.gov.in की आधिकारिक साइट पर देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर चेक की जा सकेगी। आज 23 जून को पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी। दूसरी मेरिट लिस्ट 30 जून को जारी की जाएगी। अगर सीट बचती हैं तो तीसरी मेरिट लिस्ट 5 जुलाई को जारी की जाएगी।

How to download First Merit list for class 1 admission

पहली क्लास में एडमिशन की मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं।

उसके बाद होमपेज आ रहे ‘Admission’ के टैब पर जाएं।

इसके बाद “First selection list for class 1 admission” के लिंक पर क्लिक करें। अब आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे।

इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके भी अपने एडमिशन का स्टेटस चक कर सकते हैं।

आप मेरिट लिस्ट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

माता-पिता को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए दस्तावेजों के एक सेट की जरूरत होगी जिसमें आयु प्रमाण प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी (गैर-मलाईदार परत) / बीपीएल प्रमाण पत्र, बच्चे के माता-पिता में से किसी के संबंध का प्रमाण माननीय संसद सदस्य या पीएसयू कर्मचारी, केवीएस कर्मचारी (सेवारत या सेवानिवृत्त) के साथ बच्चे के माता-पिता में से किसी के संबंध का प्रमाण, सिविल सर्जन / पुनर्वास केंद्र या भारत सरकार द्वारा परिभाषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र, सेवा स्थानान्तरण की संख्या, वर्दीधारी रक्षा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी।