KVS Class 1 Admission Result 2023: केंद्रीय विद्यालयों में क्लास 1 में एडमिशन के लिए रिजल्ट घोषित, जानें कैसे करें चेक

सीटों की उपलब्धता के आधार पर दूसरी एडमिशन लिस्‍ट 28 अप्रैल को और तीसरी लिस्‍ट 4 मई 2023 को जारी की जाएगी।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने गुरुवार (20 अप्रैल) को लॉटरी सिस्टम के जरिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए परिणाम घोषित किया। माता-पिता और अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चों के लिए क्लास 1 में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, वे अब केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। सेंट्रल स्कूलों में क्लास 1 में एडमिशन के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरटीई के तहत आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसदी और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 साल कक्षा 1 के एडमिशन के पहले राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन 17 अप्रैल को KVS के एडमिशन पोर्टल पर और ‘केवीएस ऑनलाइन एडमिशन 23-24’ मोबाइल ऐप पर होस्ट किया गया था। एडमिशन के लिए 31 मार्च, 2023 को न्यूनतम आयु सीमा 6 साल थी। पहली केवीएस कक्षा 1 मेरिट लिस्‍ट घोषित होने के बाद चयनित बच्‍चों के एडमिशन के आवेदन 21 अप्रैल से स्‍वीकार किए जाएंगे। 28 अप्रैल को जारी की जाएगी केवीएस एडमिशन के लिए दूसरी लिस्ट परिणाम की घोषणा के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय विद्यालय, नोएडा सेक्टर 24 के एक अधिकारी ने बताया कि जिन बच्चों का नाम लॉटरी सिस्टम में चुना गया है, वे 21 अप्रैल, 2023 से प्रवेश ले सकते हैं। दूसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी। हालांकि, अगर पहली लिस्ट में सीटें भर जाती हैं तो दूसरी लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। Also Read UP Board 10th 12th Result: कब आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट, ऐसे कर सकते हैं चेक केवीएस एडमिशन के लिए दूसरी लिस्ट 28 अप्रैल को जारी की जाएगी। अगर सीट रह जाती है तो 4 मई को तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी। वे छात्र जिनके नाम लॉटरी परिणाम लिस्ट में हैं, दिल्ली के केवी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान पेरेंट्स को संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा। आवेदन करते समय जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उनमें जन्म प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र (जरूरत पड़ने पर) और पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र (जरूरत पड़ने पर) शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र जरूरी है। KVS Class 1 Admission Result 2023: ऐसे करें चेक केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होम पेज पर KVS Class 1 Admission 2023 Result लिंक पर क्लिक करें।

एक नया पेज खुलेगा जहां माता-पिता या अभिभावकों को राज्य और केंद्रीय विद्यालय के नाम का चयन करना होगा।

लिस्ट खुलने पर उम्मीदवारों का नाम प्रदर्शित होगा।

