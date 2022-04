KVS Class 1 Registration Date Extended: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने पहली कक्षा में एडमिशन के संबंध में एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार, कक्षा 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब छात्रों के अभिभावक 13 अप्रैल 2022 तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे पहले रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 11 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी।

इस वजह से लिया गया फैसला

केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करने पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी वजह से संगठन ने रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा के दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी से शुरू की जा चुकी है। सभी अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

How to register for KVS Class 1 Admission 2022-23

स्टेप 1: सबसे पहले केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 4: फिर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें और आवेदन पत्र भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5: आप आवेदन पत्र की कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

एडमिशन के लिए यह दस्तावेज जरूरी

केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 एडमिशन के लिए छात्रों का आयु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा किया जाता है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।