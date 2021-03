KVS Admissions 2021: केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन, ये है पूरा प्रोसेस

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 1 के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। एडमिशन शेड्यूल के मुताबिक, आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। जो माता-पिता अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वे वेबसाइट- kvsangathan.nic.in के माध्यम से कर सकते हैं। कक्षा 1 के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, कक्षा 2 या इससे आगे की क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे। कक्षा 2 में प्रवेश के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 8 से 15 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा।

वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, जिस बच्चे का एडमिशन कराना है उसके डिजिटल फोटो या स्कैन फोटो (अधिकतम 256KB JPEG का होना चाहिए), बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन (जेपीईजी या अधिकतम 256KB साइज की पीडीएफ फाइल), सरकारी प्रमाण पत्र का विवरण यदि कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आवेदन कर रहा है, तो माता-पिता / दादा-दादी की ट्रांसफर डिटेल जिसका सेवा क्रेडेंशियल्स में उपयोग किया जाएगा। देश भर में कुल 1,247 केन्द्रीय विद्यालय हैं। स्टूडेंट्स को प्राथमिकता कैटेगरी के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सूची समय पर जारी की जाएगी, इसे व्यक्तिगत स्कूलों की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

How to apply online: KVS admission 2021

रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘online registration for admission to’ का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करें।

अब एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा। वहां OK पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

अब नए पेज पर आपको New registration पर क्लिक करना है। आप सभी गाइडलाइन्स को ध्यान से पढ़ लें ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत न हो।

अब आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर दें। फॉर्म भरकर अपना रजिस्ट्रेशन कर दें।