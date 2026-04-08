KVS Balvatika Lottery Result 2026: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बालवाटिका (Balvatika-1 और Balvatika-3) का लॉटरी रिजल्ट आज 8 अप्रैल 2026 को जारी कर दिया है। जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया था, वे अब प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

केवीएस बालवाटिका रिजल्ट KVS की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in और एडमिशन पोर्टल admission.kvs.gov.in पर उपलब्ध है। यह ड्रॉ एडमिशन प्रक्रिया के पहले चरण का हिस्सा है, जिसमें देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा।

KVS Admission 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

प्रक्रिया तिथि रजिस्ट्रेशन अवधि 20 मार्च से 2 अप्रैल 2026 बालवाटिका एडमिशन (प्रोसेस) 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 अंतिम एडमिशन तिथि (Class 11 को छोड़कर) 30 जून 2026 कक्षा 1 की पहली लिस्ट 9 अप्रैल 2026 (कुछ राज्यों में 10 अप्रैल)

KVS Balvatika Lottery Result 2026 ऐसे करें चेक

अभिभावक नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

स्टेप 1. केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “Admissions 2026-27” टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “Balvatika Provisional Selection List 2026” या “Lottery Result 2026” लिंक चुनें।

स्टेप 4. अपना रीजन और स्कूल सेलेक्ट करें।

स्टेप 5. PDF फाइल में अपना नाम चेक करें।

कैसे काम करता है KVS का लॉटरी सिस्टम?

केंद्रीय विद्यालय संगठन में बालवाटिका और कक्षा 1 में एडमिशन पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से होता है। इसमें सभी आवेदनों को विभिन्न कैटेगरी जैसे, राइट टू एजुकेशन, सर्विस प्रायोरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। इसके बाद सिस्टम रैंडम तरीके से छात्रों का चयन करता है, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहती है।

एडमिशन के लिए जरूरी दस्तावेज

यदि आपके बच्चे का नाम सेलेक्शन लिस्ट में है, तो समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। इसके लिए निम्न दस्तावेज चाहिए, जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है।

जन्म प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण (आधार/वोटर आईडी/राशन कार्ड)

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

सर्विस सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

आय प्रमाण पत्र (RTE के लिए)

अभिभावकों के लिए जरूरी निर्देश

अगर आपके बच्चे का नाम इस लॉटरी रिजल्ट में आ गया है, तो समय सीमा के भीतर एडमिशन प्रक्रिया पूरी न करने पर सीट रद्द हो सकती है। जिन छात्रों का नाम वेटिंग लिस्ट में आया है उन्हें पहली लिस्ट की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा। अगली प्रोविजनल लिस्ट 16 अप्रैल और 21 अप्रैल को जारी हो सकती है।

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