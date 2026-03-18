केंद्रीय विद्यालय में एकेडमिक ईयर 2026–27 के लिए एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। केवीएस में क्लास 1, 9 और 11वीं में एडमिशन से जुड़ा नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। यह नोटिफिकेशन मार्च में ही जारी होने की पूरी संभावना है। लास्ट ईयर भी मार्च में ही एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत हुई थी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इच्छुक और पात्र स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।

नोटिफिकेशन में मिलेगी यह जानकारी

केवीएस के नोटिफिकेशन में आपको एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी अहम तारीखें, योग्यता और अन्य अहम जानकारी दी जाएगी। केवीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले पैरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरने से पहले जारी की गई अधिसूचना को ध्यान से पढ़ लें।

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लॉटरी सिस्टम से होता है स्टूडेंट का सिलेक्शन

KVS में एडमिशन लॉटरी सिस्टम से दिए जाते हैं, और क्लास 1 के लिए कोई रिटन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होता। लॉटरी पूरी होने और रिजल्ट घोषित होने के बाद चुने गए कैंडिडेट्स को अपने-अपने केंद्रीय विद्यालय में जरूर दस्तावेज लेकर पहुंचना होता है। वहां पर फिर एडमिशन फीस जमा कराई जाती है।

एडमिशन के लिए क्या चाहिए योग्यता?

केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र एकेडमिक ईयर के 31 मार्च तक कम से कम 6 साल और 8 साल से कम होनी चाहिए। 1 अप्रैल को पैदा हुए बच्चे को भी एलिजिबल माना जाता है। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों (CWSN) को उम्र में दो साल तक की छूट मिल सकती है। कक्षा 6 और कक्षा 9 की पात्रता से जुड़ी जानकारी अधिसूचना में ही दी जाएगी।

लॉटरी सिस्टम से कैसे मिलता है एडमिशन?

केवीएस एडमिशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद होने के बाद लॉटरी पांच स्टेप्स में आगे बढ़ती है। पहला स्लॉट स्कूल के आस-पास (शहरों में 5 km और दूसरे इलाकों में 8 km के अंदर) रहने वाले एप्लीकेंट्स के लिए 10 RTE सीटें भरता है।

दूसरा स्लॉट सभी रिजर्वेशन कैटेगरी के स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को कवर करता है।

तीसरा स्लॉट प्रायोरिटी कैटेगरी के क्रम में बची हुई सीटों को भरने के लिए होता है।

अगर SC, ST, या OBC-NCL के लिए रिजर्व सीटें खाली रह जाती हैं तो चौथे स्लॉट में उन खाली सीटों को भरा जाता है।

इसके बाद भी जो खाली सीटें बचती हैं, उन्हें कम प्रायोरिटी वाली कैटेगरी से पांचवें स्लॉट में भरा जाता है।