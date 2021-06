KVS Admission 2021: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने छात्रों के एडमिशन के लिए पहली सेलेक्शन लिस्ट आज यानी 23 जून को जारी करने वाला है। कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। छात्रों के अभिभावक यह लिस्ट संगठन की आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर चेक कर सकते हैं।

इससे पहले केवीएस कक्षा 1 एडमिशन लिस्ट को 23 अप्रैल को ही जारी किया जाना था लेकिन देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हाल ही में संगठन ने 23 जून 2021 को वेबसाइट पर लिस्ट जारी करने की घोषणा की थी। बता दें कि पहली लिस्ट में जो छात्र अपनी जगह बनाने में असफल होते हैं, उन्हें दूसरी लिस्ट का इंतजा़र करना होगा। दूसरी लिस्ट 30 जून और तीसरी लिस्ट 5 जुलाई को जारी किए जाने की संभावना है। जबकि, कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं में एडमिशन के लिए सेलेक्शन लिस्ट 24 जून को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा।

How to Download First Selection List for Class 1 Admission

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2:फिर होम पेज पर दिख रहे ‘Admission’ के टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद ‘First Selection List for Class 1 Admission’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैैं और इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।

जिन छात्रों का चयन पहले लिस्ट में होता है उन्हें सभी ज़रूरी डाक्युमेंट्स जमा करने होंगे और अपनी सीट रजिस्टर करनी होगी। वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आरटीई, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो छात्र 8 जुलाई 2021 से ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।